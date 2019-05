Israel gedenkt der Millionen Opfer

Tel Aviv.Israel hat gestern der sechs Millionen Juden gedacht, die während des Holocaust von den deutschen Nationalsozialisten und ihren Helfern ermordet wurden. Am Vormittag heulten landesweit zwei Minuten lang die Sirenen. Fußgänger blieben stehen und verharrten in stillem Gedenken. Autofahrer stoppten ihre Fahrzeuge auf der Straße und stiegen aus. In der zentralen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem begann eine Gedenkzeremonie. Nach Angaben des zuständigen Finanzministeriums sind in Israel rund 210 000 Holocaust-Überlebende registriert, die Unterstützung erhalten. 58 000 davon stammten aus nordafrikanischen Ländern sowie dem Irak. Sie hätten während des Holocaust unter antisemitischer Verfolgung gelitten. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.05.2019