Israel ist Spitze beim Impfen

Jerusalem.Fremde Menschen anzurufen, um zu fragen, wie es ihnen denn heute so gehe: Das zählt eher nicht zu den Aufgaben von Managern. In Corona-Zeiten ist aber vieles anders. Darum greift Anat Ekka-Zohar, Vizepräsidentin der israelischen Krankenkasse Maccabi, auch mal persönlich zum Telefon, wenn ein Versicherter trotz Covid-19-Impfung positiv getestet wird, um nachzufragen, was die Symptome sind und wie es geht.

Die Antworten, die sie und ihre Kollegen in den vergangenen Wochen erhielten, überraschten selbst die Expertin. „Kein einziger der Infizierten hatte Fieber“, sagt Ekka-Zohar. Die meisten Patienten hatten sehr schwache Symptome. „So schwach, dass ich sie fragte: Warum haben Sie denn überhaupt einen Test gemacht?“ Worauf viele der Patienten geantwortet hätten, dass nicht die Symptome der Grund für den Covid-19-Test waren, sondern ein Kontakt mit einem infizierten Menschen.

Es zeigt sich also: Wer die Covid-19-Impfung erhalten hat, aber der kleinen Minderheit angehört, die sich trotzdem ansteckt, der hat in den meisten Fällen einen sehr milden Verlauf. „Das ist eine sehr gute Nachricht“, sagt Ekka-Zohar.

Israel ist mit seiner Impfkampagne so weit fortgeschritten, dass 45 Prozent der über 60-Jährigen den vollen Impfschutz haben – das ist laut Experten dann der Fall, wenn nach der zweiten Impfung mehr als sieben Tage verstrichen sind.

Israel ist eine Art Testgelände für den Impfstoff von Pfizer/Biontech. In den klinischen Versuchen hatte sich das Vakzin als zu 95 Prozent wirksam erwiesen – aber dieser Wert muss erst einmal den Praxistest bestehen. Als kleines Land mit einem rasanten Impftempo bietet Israel bereits jede Menge Datenmaterial, um das zu überprüfen. Und nun liegen erste Studien vor, die einigen Grund zur Hoffnung geben.

Zuallererst die Alten

Eine Woche nach der zweiten Teilimpfung steckten sich nur noch 66 von 246 000 Geimpften an. „Das Ansteckungsrisiko ohne Impfung ist elfmal höher als mit Impfung“, erklärt Ekka-Zohar. Die Maccabi-Analysten kamen in ihren Auswertungen auf eine Effektivität von 92 Prozent. Die klinischen Tests hatten eine 95-prozentige Wirksamkeit ergeben. Ist die Impfung also weniger effektiv als gedacht?

Im Gegenteil, sagt Ekka-Zohar. Man müsse bedenken, dass Israel zuallererst die Alten geimpft hat. Darum sind auch die Daten, die jetzt analysiert werden, Daten von älteren Menschen. Ältere Menschen sprechen wegen ihrer geschwächten Immunabwehr aber tendenziell weniger stark auf Impfungen an. Insofern seien die Ergebnisse erfreulich. „Wir können davon ausgehen, dass wir in ein paar Wochen eine höhere Effektivität sehen“, erklärt Ekka-Zohar.

Dann werden auch viele jüngere Israelis ihre zweite Impfdosis erhalten haben und damit in die Datenauswertung der Forscher eingehen. Die israelischen Forscher, die nun jeden Tag Zahlen und Kurven zu den Geimpften studieren, haben jedenfalls einen klaren Vorteil gegenüber den Testlabors von Pfizer/Biontech: Sie können aus einer riesigen Datenmenge schöpfen.

Mit einer Impfung sei man jedenfalls deutlich besser vor einer Ansteckung geschützt als mit der Immunabwehr, die der Körper selbst bildet, wenn er schon einmal infiziert war, erklärt der Immunologe Cyrille Cohen von der Universität Bar Ilan.

Unklar ist aber, wie lange dieser Schutz anhält. Keine gesicherte Antwort gibt es auch auf die Frage, ob Geimpfte weiter Überträger des Virus sind. Aber auch hier stimmt die Forschung zuversichtlich. „Mehrere Studien zeigen, dass milde Verläufe weniger ansteckend sind“, so Cohen. Die Ausbreitung der Epidemie könnte so gebremst werden. Um Klarheit darüber zu haben, wie ansteckend Geimpfte sind, brauche man noch Zeit. „In zwei bis drei Wochen wissen wir vielleicht mehr“, so Cohen.

Positive Signale kommen auch aus den Corona-Abteilungen der Kliniken. Hier ging die Zahl der neu eingelieferten schweren Fälle über 60 Jahre ab Mitte Januar stark zurück. Von jenen älteren Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden mussten, waren nur zwei Prozent geimpft. „Das zeigt uns, dass die Impfung einen guten Schutz bietet“, sagt Immunologe Cohen.

Mutation breitet sich rasch aus

So froh die ersten Impferkenntnisse stimmen, bietet das Gesamtbild in Israel aber noch keinen Grund zum Aufatmen. Die täglichen Neuinfektionen liegen immer noch über der 5000er-Marke. Während die schweren Fälle unter älteren Patienten zurückgehen, nimmt der Anteil der jüngeren Patienten mit schweren Verläufen zu. In Krankenhäusern wird vermutet, dass die britische Mutation dafür verantwortlich ist. Sie breitet sich rasch aus und steht bereits für 70 Prozent der Neuinfektionen.

Zugleich macht sich ein lascher Umgang mit Abstandsregeln bemerkbar. Für Empörung sorgten zuletzt Bilder von einer Massenzeremonie . Rund 10 000 Ultraorthodoxe betrauerten am Sonntag, dicht aneinandergedrängt, den Tod des Rabbiners Meshulam Dovid Soloveitchik in Jerusalem. Der 99-Jährige war an den Folgen einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben.

