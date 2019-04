Israel öffnet Grenzübergänge trotz neuer Gewalt

Tel Aviv.Zwischen Israel und der Hamas zeichnet sich eine Einigung über eine temporäre Waffenruhe ab. Trotz erneuter Raketenangriffe in der Nacht zu gestern öffnete Israel die Grenzübergänge Erez für den Personenverkehr und Kerem Schalom für die Warenlieferung in den Gazastreifen. Salach el-Aruri, Mitgründer der Hamas-nahen Kassam-Brigaden, rechnet mit einer baldigen Einigung. Er lobte die Palästinenser für ihre „Widerstandskraft gegen die Besatzung“.

Noch am Samstag zogen über 40 000 Demonstranten in die Grenzregion vom Gazastreifen, um den Jahrestag des Großen Marschs der Rückkehr zu begehen. Zum ersten Mal schickte die Hamas Tausende Ordnungshüter in grell-orangefarbenen Westen in den Einsatz, die verhindern sollten, dass die Demonstranten zu dicht an die Grenze vorrücken und Autoreifen in Brand stecken. Nichtsdestoweniger wurden am Wochenende insgesamt vier Palästinenser im Alter zwischen 17 und 20 Jahren von israelischen Scharfschützen erschossen. Die Armee war mit dem größten Truppenaufgebot seit dem Krieg vor fünf Jahren auf die Unruhen an die Grenze gezogen. Soldaten waren instruiert, mit besonderer Vorsicht vorzugehen, um Todesfälle zu verhindern. Unter den Militärs gilt die Bilanz von „nur vier Toten“ als Erfolg.

Ägypten vermittelt

Seit gut einer Woche droht ein erneuter Krieg zwischen Israel und der Hamas. Auslöser war eine auf das Zentrum Israels abgeschossene Langstreckenrakete, die sieben Menschen verletzte. Einzig den ägyptischen Vermittlungsanstrengungen ist es zu verdanken, dass die Demonstrationen keine schlimmeren Ausmaße annahmen.

Soweit bislang bekannt wurde, umfasst die Einigung zwischen der Hamas und Israel Erleichterungen beim Grenzverkehr, eine Erweiterung der Fischereizone und die Genehmigung an Katar, Hilfsgelder in den Gazastreifen zu bringen.

