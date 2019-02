Israel will Allianz mit Arabern – gegen den Iran

Warschau.Israel will mit arabischen Staaten eine Allianz gegen den Iran schmieden. Regierungschef Benjamin Netanjahu nannte es gestern bei einer umstrittenen Nahost-Konferenz in Warschau einen „historischen Wendepunkt“, dass ein israelischer Ministerpräsident und die Außenminister führender arabischer Länder zusammen „mit ungewöhnlicher Härte, Klarheit und Einigkeit gegen die gemeinsame Bedrohung des iranischen Regimes“ eintreten würden.

Dies markiere eine wichtige Veränderung in der Wahrnehmung, was für die Sicherheit im Nahen Osten notwendig sei und welche Kooperationsmöglichkeiten es dafür gebe. „Ich ziehe daraus den Schluss, dass das in anderer Form, auf anderen Wegen mit demselben Ziel fortgesetzt werden muss.“

Unterstützung erhielt Netanjahu von den USA. Ziel von US-Präsident Donald Trump sei es, „Nationen auf neue Weise zusammenzubringen, um alte Probleme zu lösen“, sagte Außenminister Mike Pompeo. „Das ist heute hier unsere Mission.“ Ohne ein Vorgehen gegen den Iran werde es keinen Frieden und keine Stabilität in der Region geben.

An der zweitägigen Konferenz, die gemeinsam von den USA und Polen organisiert wurde, nehmen Vertreter von etwa 60 Ländern teil. Beim Auftakt-Abendessen am Mittwoch war es ausschließlich um den Iran gegangen, der Erzfeind Israels ist und gleichzeitig mit Saudi-Arabien um die Vormachtstellung in der Region konkurriert.

Mehrere führende Palästinenser haben zum Boykott der Konferenz aufgerufen, darunter Präsident Mahmud Abbas und Außenminister Riad Malki. „Wir sehen die Warschau-Konferenz als Komplott gegen die palästinensische Sache“, sagte Malki. Die Palästinenser befürchteten schon vor Beginn, dass die US-Regierung eine arabisch-israelische Allianz gegen den Iran auf ihre Kosten schmieden könnten.

US-Präsident Trump hat bereits vor seinem Amtsantritt Anfang 2017 einen Nahost-Friedensplan für den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern angekündigt.

Netanjahu hatte vor der Konferenz mit einem per Twitter verbreiteten Video für Aufregung gesorgt, in dem er das hebräische Wort „Milchama“ im Zusammenhang mit dem Iran verwendete. Es kann Krieg, aber auch Bekämpfung bedeuten und wird etwa auch im Zusammenhang mit Kampf gegen Krebs, Drogen oder Armut verwendet. Netanjahus Büro übersetzte es im Englischen allerdings zunächst als „war“ (Krieg). Der Ministerpräsident wurde demnach mit den Worten zitiert, es gehe bei der Konferenz darum, „unser gemeinsames Anliegen eines Krieges mit dem Iran voranzubringen“. Später wurde „war“ zu „combatting“ (bekämpfen) korrigiert. Das Video wurde zudem gelöscht. dpa

