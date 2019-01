Israel zielt auf Skigebiet

Jerusalem.Bei Angriffen der israelischen Luftwaffe auf iranische Stellungen in Syrien sollen laut Bericht der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte gestern elf Menschen zu Tode gekommen sein. Ein Sprecher der israelischen Armee erklärte, dass die Angriffe eine Reaktion auf zuvor aus Syrien abgeschossene Raketen gewesen seien, die von dem Luftabwehrsystem Eisenkuppel abgefangen werden konnten. Der erneute Schlagabtausch zwischen Israel und den in Syrien stationierten iranischen Revolutionsgarden deutet auf eine Verschärfung des Konflikts.

Die Raketen zielten auf das Skigebiet auf dem Berg Hermon, das gestern infolge des Zwischenfalls geschlossen blieb. Syrischen Informationen zufolge hatten bereits am Sonntag israelische Kampfjets mehrere Ziele in der Nähe der Hauptstadt angegriffen. Die Angriffe richteten sich, wie ein israelischer Militärsprecher erklärte, vor allem gegen die iranische Al-Kuds-Brigade, eine Einheit der Revolutionsgarden, und syrische Luftabwehranlagen. Der Kommandant der iranischen Luftwaffe, Amir Nassirsadeh, kündigte an, dass Iran bereit sei für den Entscheidungskrieg, „der den Angriffen der israelischen Armee auf Syrien ein Ende machen wird“.

Ende der Verschwiegenheit

Israel hielt sich bislang bedeckt über die Angriffe der Luftwaffe auf syrischem Terrain. Es galt zwar als offenes Geheimnis, dass die Luftwaffe Waffenlieferungen Teherans an die libanesische Terrororganisation Hisbollah aufzuhalten versucht, und Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach wiederholt davon, dass Israel eine dauerhafte iranische Militärpräsenz in Syrien unterbinden werde. Gadi Eisenkot, bis vor kurzem noch Generalstabschef, hatte sich zum ersten Mal Mitte Januar offen über „Tausende Angriffe” der israelischen Luftwaffe geäußert. Das Ende der Verschwiegenheit geht offenbar auf einen Alleingang der Regierung zurück.

Nach Ansicht von Jakob Amidror, ehemals Nationaler Sicherheitsberater, sei die veränderte Politik Jerusalems als „Signal an Teheran“ zu verstehen. Gegenüber dem israelischen Fernsehen bestärkte Geheimdienstminister Israel Katz die Hoffnung, dass die neue Offenheit in Jerusalem Israels Abschreckung stärke. Kritiker Netanjahus, der seit dem Rücktritt von Avigdor Lieberman das Amt des Verteidigungsministers hält, warfen die Frage auf, ob der Regierungschef mit den Luftangriffen und der Offenheit darüber bei den Wählern punkten will. Amir Peretz von der Arbeitspartei und ehemals selbst Verteidigungsminister, geht allerdings davon aus, dass Netanjahus Erwägungen „strikt militärisch und professionell“ sind.

Iran gilt als Israels gefährlichster Feind und bedroht an der Grenze zum Libanon Israel durch seine Handlanger der Hisbollah. Die schiitische Miliz war mit Hilfe Teherans in den 1980er Jahren gegründet worden. Vermutungen des Sicherheitsapparates nach sind die schiitischen Libanesen im Besitz von rund 120 000 Raketen, die jede Ecke Israels erreichen können. Eine zweite Front mit Iran will Israel „um jeden Preis“ verhindern, wie Ex-Verteidigungsminister Lieberman ankündigte. Die Sorge ist auch, dass die Revolutionsgarden einen Krieg mit Syrien provozieren könnten. Netanjahu baute anfangs auf die Unterstützung Moskaus. Militärexperten gehen aber davon aus, dass die Macht von Präsident Wladimir Putin in Syrien begrenzt ist.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.01.2019