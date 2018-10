Ist die Großübung der Nato noch zeitgemäß ?

Zehntausende Soldaten aus 31 Ländern haben gestern mit dem zweiwöchigen Nato-Manöver in Norwegen begonnen. Ziel der militärischen Aktion zu Luft, Wasser und Land: Die Reaktion eines Angriffs auf einen Bündnispartner simulieren und ein Zeichen der Stärke in Richtung Russland setzen. Doch sind solche militärischen Großübungen überhaupt noch sinnvoll und zeitgemäß?

Pro

Von unserem Redaktionsmitglied Peter W. Ragge

Auf Schiffen wird der Fall „Mann über Bord“ regelmäßig durchgespielt, vor jedem Flug bekommt man mit ausladenden Gesten die Handgriffe im Notfall demonstriert. Schauspieler proben vor jeder Wiederaufnahme ihre Stücke, Feuerwehrleute und Rettungskräfte üben, Polizisten trainieren „Großlagen“ wie jüngst einen angenommenen Terroranschlag auf den Stuttgarter Hauptbahnhof. Da ist es doch nur selbstverständlich, dass Soldaten nicht nur Sandkastenspiele machen oder im Stab taktische Zeichen auf Magnettafeln verschieben, sondern auch mal richtig gefordert sind: Genau dafür gibt es Manöver.

Sie sind wichtig nach außen als Zeichen, dass Deutschland eine wehrhafte Demokratie ist, bereit zur Landes- und Bündnisverteidigung. Die Hoffnung, dass nach der Wende in Osteuropa 1989 ewiger Friede einsetzt und wir nur noch von Freunden umgeben sind, hat sich leider als Illusion erwiesen. Erst im September hielt Russland die größte Militär-übung seit Ende der Sowjetunion ab, mit 300 000 Soldaten, bis zu 36 000 Panzern und Fahrzeugen. In Norwegen sind es jetzt gerade mal 50 000 Mann. Man kann das „Säbelrasseln“ schlimm finden, aber wer nicht gleich zieht, wird auf der internationalen Bühne – leider – nicht ernstgenommen. Daher ist es außenpolitisch richtig, dass die Nato nun auch gemeinsam Einsatzkraft zeigt.

Manöver sind aber ebenso wichtig als Signal nach innen. Die Truppe braucht Gelegenheiten, Einsatzszenarien realistisch zu erproben, die immer wichtiger werdende internationale Zusammenarbeit auf den Prüfstand zu stellen, sich auch Dreck und Druck auszusetzen. Das schweißt zusammen und hilft im Ernstfall, bedrohliche Situationen zu überstehen. Nötig sind solche Manöver schließlich zudem, um die eigene Ausrüstung einem Härtetest zu unterziehen – und, wie gerade bei der Bundeswehr, den politisch Verantwortlichen zu demonstrieren, dass sie nachbessern müssen, weil Schutz von Demokratie und Freiheit nicht zum Billigtarif zu haben sind.

Kontra

Von unserem Redaktionsmitglied Marco Pecht

Die weltpolitische Lage ist im Moment ernster, als sie es seit dem Fall der Berliner Mauer 1989 jemals war. Grundsätze der atomaren Abrüstung werden dieser Tage offen infrage gestellt, das Recht des Stärkeren wird besonders durch den „Amerika zuerst“-Präsidenten Donald Trump zur Leitlinie der internationalen Politik erkoren. Im Jahr 2018 – so muss man es fast überhöht feststellen – gilt: Die Pfeiler des weltweiten Friedens wackeln ziemlich stark, der Rückfall in eine von politischen Philosophen als „Kriegszustand“ beschriebene Gesellschaft droht. Jeder kämpft darin gegen jeden und ist sich selbst der Nächste.

Was bitte will das westliche Verteidigungsbündnis Nato bei solch einer Zustandsbeschreibung mit ihrem Großmanöver bewirken? Das Training eines Ernstfalls ist dieser Tage absurder denn je. Die Feinde der westlichen Werte, die die Nato seit ihrer Gründung wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich verteidigen will, sitzen in ihren Reihen und tönen mit ihrer Kriegsrhetorik am lautesten. Kurz um: Eine mehrtägige militärische Großübung mit Zehntausenden Soldaten, Tausenden Fahrzeugen, Hunderten Flugzeugen, Hubschraubern und Schiffen ist lediglich der verzweifelte Versuch, starke Bündnistreue vorzuspielen, wo nichts anderes als Uneinigkeit herrscht, etwa bei der Finanzierung und der Ausrichtung des Bündnisses.

Wer sollte damit beeindruckt werden? Der alte Gegner Russland, der regelmäßig ebenfalls mit riesigen Manövern in die Mottenkiste der Militärstrategien greift? Gar der internationale Terrorismus, der im Nahen Osten ganze Landstriche erschüttert hat? Nein! Das alles wird das Nato-Manöver nicht erreichen. Militärisches Getöse darf keinesfalls die entstandene Sprachlosigkeit in der Weltgemeinschaft füllen. Verhandlungsgeschick, wirtschaftliche Maßnahmen, im Zweifel demokratische Signale der Annäherung wiegen in diesen Zeiten einfach mehr als schießende Panzer und dröhnende Kampfflugzeuge in Skandinavien.

