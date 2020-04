Ist eine Corona-App der richtige Weg?

Ist eine Anwendung auf dem Smartphone vertretbar, um der Verbreitung des Coronavirus entgegenzutreten? Die auf Freiwilligkeit beruhende App soll über Bluetooth andere App-Nutzer in der Nähe speichern. Wird jemand positiv getestet, werden alle, mit denen die infizierte Person zuletzt Kontakt hatte, darüber informiert.

Pro

Von Stefan M. Dettlinger

Händewaschen. Masken. Kontaktminimierung. Wenn wir tatsächlich der Philosophie folgen, dass jedes Leben wichtig und eine Rettung wert ist, dann müssen wir auch alles tun, um jedes Leben zu retten. Händewaschen. Masken. Kontaktminimierung. Und natürlich auch die Corona-App, denn: Können wir wirklich gegen eines dieser Mittel sein, wenn es im Kampf gegen die Pandemie auch nur ein bisschen hilft?

Einige Staaten arbeiten so. Südkorea etwa. Auch in Singapur versuchen Hunderte sogenannter Contact Tracer in akribischer Arbeit über mobile Daten das Umfeld von Corona-Infizierten frühzeitig zu orten und zu isolieren. Mit Erfolg. Was nützt, hat recht. Was nützt, muss getan werden. Alles andere wäre eine fahrlässige Politik, die Menschenleben kostet – auch wenn die App Datenschützer auf den Plan ruft, die sagen: Gerade in der Freiwilligkeit liege eine Gefahr, könnte der naive Bürger doch leichtfertig Dinge preisgeben.

Das kann aber doch nur heißen: möglichst konsequente und transparente Aufklärung ab sofort. Und täglich. Transparenz schafft Vertrauen. Und hier kann Vertrauen Menschenleben retten und uns so auch auf schnellerem Weg zurück in die Normalität des Alltags bringen.

Natürlich ist die App kein Allerheilsmittel. Natürlich (und zum Glück) ist sie freiwillig, hätten doch sonst nicht nur Datenschützer, sondern auch beinharte Demokraten einiges zu meckern. Und natürlich kann und darf sie nicht alles andere ersetzen. Doch die, die seit einiger Zeit zynisch rufen, diese Inkaufnahme einer globalen Krise sei all das doch nicht wert, nur um das Leben einiger weniger zu retten, die ohnehin bald gestorben wären, rufen wohl nur so lang, bis sie selbst einen ihrer Lieben verloren haben. Also: Händewaschen. Masken. Kontaktminimierung. Und die App!

Kontra

Von Jessica Blödorn

Es ehrt unsere Regierung, dass sie sich darauf eingelassen hat, ein System zu unterstützen, das davon absieht, personenbezogene Daten zentral zu speichern – und den Bürgern die Entscheidung überlässt, ob sie diese App nutzen möchten oder nicht. Dennoch stellt sich die Frage: Beruht die Nutzung wirklich auf Freiwilligkeit oder handelt es sich hier vielmehr um scheinbare Freiwilligkeit?

Die App bringt erst dann langfristige Erfolge, wenn etwa 60 Prozent der deutschen Bevölkerung die App herunterlädt und aktiv nutzt. Ergebnisse des Berliner Umfrageinstituts Infratest Dimap zeigen jedoch, dass wir längst nicht so weit sind: Etwa 45 Prozent der Deutschen würden die Corona-App nicht herunterladen. Als Gründe nannten sie vor allem den Datenschutz und die Angst vor Überwachung und Eingriffen in ihre Persönlichkeitsrechte.

Es wird klar: Unwissen und Unsicherheit herrschen bei vielen vor. Es ist also seitens des Staates und der Vertreter noch ein gutes Stück Aufklärungsarbeit nötig, damit die App kein Flopp wird. Doch das lässt sich nur schwer in wenigen Tagen umsetzen – und so werden auf die Schnelle auch nicht die optimalen 60 Prozent erreicht werden.

Aktuell würde die App also auf freiwilliger Basis hierzulande nicht so erfolgreich werden, wie die Entwickler hoffen. Vermutlich koppeln einige asiatische Staaten die App-Nutzung deshalb an persönliche Freiheit. So dürfen etwa in Singapur nur Nutzer der dortigen App mit der U-Bahn fahren. Wird das deutsche System zeitnah gelauncht, übernimmt dann die Zeit das Übrige. Denn spätestens, wenn die Leute die Nase voll von den eigenen vier Wänden haben, werden sie einknicken. So würde also aus dem Herunterladen aus freien Stücken schnell eine gezwungenermaßen freiwillige Anschaffung.