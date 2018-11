Ist G 20 das richtige Format, um Krisen zu lösen?

Es sind beeindruckende Zahlen: Die „Gruppe der G 20“ vereint zwei Drittel der Weltbevölkerung und 85 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. Doch ob die gewichtigen globalen Spieler auch in der Lage sind, bei ihren Treffen konkrete Probleme zu lösen, ist umstritten. Ist der G-20-Gipfel also der passende Rahmen, um die Konflikte dieser Welt einzudämmen?

Wenn die Frage so absolut gestellt wird, kann die Antwort natürlich nur Nein lauten. Allerdings: Die gängigen Gegenargumente – zu teuer, bringt doch eh nix außer demolierten Innenstädten, im Zweifel konterkariert US-Präsident Donald Trump die Beschlüsse – greifen zu kurz. So einfach sollte man es sich schlicht nicht machen.

Das G-20-Forum (die stärksten Wirtschaftsnationen plus Schwellenländer plus EU) ist nur ein Forum in einer ganzen Reihe von Gremien, die sich aus ihrem jeweiligen Blickwinkel der Dinge annehmen. Das fängt ganz oben bei den Vereinten Nationen an, setzt sich über die G 7 und G 20 fort und endet noch lange nicht mit regionalen Wirtschaftszonen wie Nafta in Nordamerika oder der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec). Die Treffen sind nicht immer von Erfolg gekrönt. Ein irrlichternd-twitternder Trump wird, solange er Präsident ist, unberechenbar bleiben. Geschenkt. Staats- und Regierungschefs kommen und gehen. Deshalb sollte man die Frage etwas grundsätzlicher anpacken. Der Wert von G 20 liegt zwar auch, aber eben nicht nur in der offiziellen Agenda. Wenn beispielsweise Russland aktuell bei G 8 ausgeschlossen ist und sich auch der Nato-Russland-Rat derzeit sprachlos gibt, dann bietet beispielsweise G 20 eine regelmäßige Plattform – auch abseits des offiziellen Protokolls. Bei meist bilateralen Treffen kann man seine Standpunkte unverblümt klarmachen, ohne dass es schriftlich niedergelegt wird – oder höchstens in einem „non paper“, einem inoffiziellen Arbeitsdokument. Allein Trump hat beispielsweise in Buenos Aires mehrere bilaterale Treffen angesetzt.

Wenn der US-Präsident etwa meint, der Klimawandel sei eine Erfindung der Chinesen, dann ist das eben so. Aber der Druck der Realität benötigt zur Lösung Gesprächsforen – auf Chef- und Beraterebene. Eine unverzichtbare Plattform ist G 20. Man muss ja nicht immer in die Innenstädte gehen. (BILDer: Privat)

