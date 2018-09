Ist „Schreiben nach Gehör“ unsinnig?

Mutta, Fata, Kint – Fehler wie diese liest man bei Grundschülern häufig. In Deutschland streiten Experten über die Methode „Schreiben nach Gehör“. Gefordert wird teilweise gar ein Verbot. Ist das „Schreiben nach Gehör“ zum Lernen der Rechtschreibung unsinnig?

Pro

Von unserem Redaktionsmitglied Bettina Eschbacher

Ja, denn was viele Eltern und Lehrer in der Praxis erfahren, belegt jetzt endlich auch eine Studie: Die Methode „Lesen durch Schreiben“ oder „Schreiben nach Gehör“ ist nicht dazu geeignet, Kindern die Rechtschreibung beizubringen. Es ist ein gescheitertes Experiment, das Grundschüler zu Versuchskaninchen degradiert hat. Die Folge sind Generationen von Kindern, die nicht richtig schreiben können, weil sie viel zu spät angefangen haben, die richtige Schreibweise zu trainieren und die Regeln dafür konsequent zu lernen.

Lehrer an weiterführenden Schulen erleben jedes Jahr aufs Neue dramatische Wissensunterschiede zwischen Fünftklässlern, die nach klassischen Methoden gelernt haben, und denen, bei denen das freie Schreiben im Vordergrund steht – und die regelmäßig am schlechtesten abschneiden. Dabei sind vor allem lernschwache Schüler benachteiligt, während Leistungsstarke noch eher in der Lage sind, sich Rechtschreibung – egal nach welcher Methode – anzueignen.

Orthografie fliegt den Lernenden nicht zu, es ist eine Fleißarbeit, die immer wieder geübt werden muss. Diese Erkenntnis hat sich längst an den meisten Schulen durchgesetzt. Die überholten Konzepte des freien Schreibens in Reinform müssen aber aus den Klassenzimmern verbannt werden – am besten durch eine einheitliche Regelung in allen Bundesländern.

Kontra

Von unserem Redaktionsmitglied Madeleine Bierlein

Nein. „Schreiben nach Gehör“ ist keineswegs unsinnig. Im Gegenteil. Die Methode hat einen riesigen Vorteil. Sie macht Kindern Spaß und begeistert sie für Sprache. Schon nach den Herbstferien können Erstklässler ihre ersten Texte schreiben und sich so schriftlich mitteilen (wenn auch nicht fehlerfrei). Das motiviert ungemein.

Die reine Fibellehre mit ihrem stupiden la, la, la; le, le, le ... hingegen ist im besten Fall langweilig, im schlechtesten aber verdirbt sie den Erstklässlern, die so motiviert angetreten sind, die Freude an Sprache, ja an der Schule. Bis der erste freie Text geschrieben werden kann, dauert es viele Monate.

Natürlich darf die Freude am Lernen nicht auf Kosten der korrekten Rechtschreibung gehen. Daher ist es wichtig, dass Lehrer früh – spätestens ab der zweiten Klasse – Orthografieregeln mit den Kindern erarbeiten. Alle Wörter, die so nicht erschlossen werden können – und das sind in der deutschen Sprache sehr viele –, müssen dann als sogenannte „Lernwörter“ gepaukt und immer wieder in Diktaten überprüft werden. An der Arbeit kommen Schüler auch mit „Schreiben nach Gehör“ nicht vorbei.

Dennoch gibt es einen großen Unterschied zur Fibel-Methode: Die Kinder können in dieser prägenden Zeit bereits lernen, freie Texte zu schreiben und kreativ mit Sprache umzugehen. Auch das gehört zur Sprachkompetenz.

