Ist Trump erpressbar geworden?

Washington.Speakerin Nancy Pelosi möchte wissen, wem der Präsident die 421 Millionen Dollar schuldet, die in den kommenden vier Jahren fällig werden. Das ist der Betrag an Verbindlichkeiten, für die Trump laut der von der „New York Times“ veröffentlichten Steuerdaten persönlich haftet. Sie interessiere, welche Personen oder Länder für die Schulden gebürgt haben. „Für mich ist das eine Frage der nationalen Sicherheit“, erklärte die Speakerin. Eine Sorge, die von unabhängigen Experten wie den ehemaligen Stabschef beim CIA Larry Pfeiffer geteilt wird. „Das ist eine enorme Verwundbarkeit“, erklärte Pfeiffer gegenüber der Washington Post.

Jemand, der sich in solchen Abhängigkeiten befinde, erhielte in der Regierung normalerweise keinen Zugang zu höchsten Staatsgeheimnissen. Ohne die Substanz der Informationen infrage zu stellen, versuchte Trump die explosiven Enthüllungen über seine Privatverschuldung in dreistelliger Millionenhöhe, die fragwürdigen Abschreibungen, die seine Steuerlast in elf von achtzehn Jahren auf Null Cent reduziert haben und die Vermengung seines Amtes mit Geschäftsinteressen herunter zu spielen. „Wie bei den Wahlen 2016 machen die Fake-Medien meine Steuern und allen möglichen Unsinn mit illegal erhaltenen Informationen und schlechter Absicht zum Thema,“ twitterte Trump. „Ich habe Millionen an Steuern bezahlt und war wie jeder andere zu Abschreibungen und Steuerkrediten berechtigt.“

Unbeantwortet bleibt die Frage, wem der Präsident das Geld schuldet und wie sich seine persönlichen Geschäftsinteressen in Ländern wie Russland, der Türkei, den Philippinen oder Saudi Arabien auf die offizielle Politik der USA auswirken. Analysten verweisen auf Verhaltensmuster der ersten Amtszeit, die von denen anderer Präsidenten deutlich abwichen und Fragen aufwerfen. Trump verwarf die nachgewiesene Einmischung Russlands in die Wahlen 2016, spielte Informationen seiner Geheimdienste herunter, nach denen Moskau Kopfgelder auf US-Soldaten in Afghanistan gesetzt hat, und lehnte es in diesem Monat ab, den Giftanschlag auf den russischen Oppositionsführer überhaupt nur zu erwähnen.

Merkwürdiges Lob

Der Verdacht steht im Raum, dass russische Oligarchen mit engen Kontakten zu Wladimir Putin für einige der offenen Kredite Trumps bei der Deutschen Bank bürgen. Der Präsident lobte den philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte für „einen unglaublichen Job“, obwohl das US-Außenministerium diesen für den Tod tausender Menschen verantwortlich macht. Aus den Steuern geht hervor, dass Trump Millionen an einem Wolkenkratzer in Manila verdient. Während die amerikanischen Geheimdienste wenig Zweifel an der Verantwortung des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman für die Ermordung des Regimegegners Jamal Khashoggi haben, brüstete sich Trump gegen Starreporter Bob Woodward damit, den saudischen Herrscher vor ernsten Konsequenzen im Kongress „gerettet“ zu haben. Aus den Steuerdaten geht hervor, dass diese und andere Länder große Beträge in Trumps Golfclubs und Hotels ausgegeben haben.

Steuergerechtigkeit als Thema

Während von der Verschuldung Trumps nach Ansicht von Analysten die größte Gefahr für die USA ausgeht, macht Joe Biden den Aspekt der Steuergerechtigkeit zum Thema im Wahlkampf. Seine Wahlkampfmanagerin Kate Bedingfield sagt, die Enthüllungen seien hilfreich, die Herkunft Bidens aus der Arbeiterstadt Scranton im US-Bundesstaat Pennsylvania dem Verhalten des Milliardärs aus der Park Avenue in New York gegenüberzustellen.

Biden twitterte den Link zu einem Online-Rechner, mit dem die Wähler kalkulieren können, wie viel mehr Steuern sie bezahlen als der Präsident. Ein TV-Spot vergleicht die typische Steuerlast von Lehrern, Feuerwehrleuten und Krankenschwestern mit Trumps 750 Dollar für 2016 und 2017. Der republikanische Meinungsforscher Whit Ayres glaubt nicht, dass die Enthüllungen das Rennen grundlegend veränderten. „Aber es kann bei Unentschlossenen eine Rolle spielen, die denken, dass 750 Dollar einfach nicht genug sind.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.09.2020