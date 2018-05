Italien steckt im Wahlkampf fest

Anzeige

Alles läuft also auf Neuwahlen in Italien hinaus, die Frage ist nur der Zeitpunkt. Den Reaktionen der Parteien gestern zufolge, ist eine Abstimmung noch im Herbst wahrscheinlich. Die beiden Wahlsieger der Wahlen am 4. März, Fünf-Sterne-Bewegung und Lega, ohne die keine Mehrheiten im Parlament möglich sind, kündigten ihre Opposition gegen die Übergangsregierung an. Lega-Chef Matteo Salvini drohte mit dem Bruch der Mitte-Rechts-Allianz mit Silvio Berlusconis Forza Italia. „Wenn Berlusconi die Regierung Cottarelli wählt, ist die Allianz am Ende“, sagte Salvini.

Luigi Di Maio, der Chef der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, mit der die rechtsnationale Lega kurz vor der Bildung eines Regierungsbündnisses stand, kündigte gar ein Amtsenthebungsverfahren gegen Staatspräsident Sergio Mattarella an. Bislang sicherten nur die italienischen Sozialdemokraten Cottarelli ihre Unterstützung zu.

Sorge um Finanzwelt

Die Parteien befinden sich bereits wieder im Wahlkampfmodus. Insbesondere die Anstrengung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen den Staatspräsidenten deutet darauf hin. Nach Artikel 90 der italienischen Verfassung kann der Staatspräsident wegen „Hochverrats“ und „Attentats auf die Verfassung“ seines Amtes enthoben werden. Fünf-Sterne-Chef Di Maio wirft dem Staatspräsidenten vor, die Bildung einer kurz bevorstehenden Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega mit einem Veto gegen den Ökonomen Paolo Savona als Wirtschafts- und Finanzminister verhindert zu haben. Der 81-jährige Savona schließt einen Austritt Italiens aus dem Euro nicht aus und bezeichnet die Währung als „deutschen Käfig“.

Staatspräsident Mattarella hatte am Sonntagabend seine Bedenken gegen den Kandidaten erklärt und sein Veto mit der Wirkung auf die Wirtschafts- und Finanzwelt begründet. Er gilt den populistischen Parteien wie Lega und Fünf-Sterne-Bewegung nun als Sündenbock für das Scheitern des Bündnisses. In der Folge hatte der designierte Premier Giuseppe Conte sein Mandat nieder gelegt. Die Verfassung räumt dem Staatspräsidenten das Recht ein, die Minister auf Vorschlag zu nominieren. Mattarella stellte fest, der Staatspräsident dürfe sich dabei „keinerlei Zwängen“ unterwerfen.

