Italien steht allein da

Bukarest.Im Streit über den in der Flüchtlingskrise begonnenen Anti-Schleuser-Einsatz im Mittelmeer ist keine Lösung in Sicht. Die Verteidigungsminister der EU-Staaten sprachen sich gestern in Bukarest zwar erneut grundsätzlich dafür aus, die Operation „Sophia“ fortzusetzen. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini konnte anschließend vor der Presse allerdings noch immer keine Lösung für die Frage der Verteilung von während des Einsatzes geretteten Migranten verkünden.

Die Regierung in Rom fordert seit Monaten, dass die Einsatzregeln so geändert werden, dass Italien nicht mehr alle Geretteten allein aufnehmen muss. Dem steht entgegen, dass sich Länder wie Ungarn oder Polen weigern, einem festen Umverteilungsmechanismus zuzustimmen. Verschärft wurde der Streit durch die deutsche Ankündigung, vorerst kein Schiff mehr für den Einsatz vor der libyschen Küste zur Verfügung zu stellen.

Seit Beginn der europäischen Marinepräsenz vor der Küste Libyens wurden knapp 50 000 Migranten nach Italien gebracht – mehr als 22 500 von ihnen nach der Rettung durch die deutsche Marine. Federica Mogherini rief die EU-Staaten eindringlich dazu auf, eine Lösung des Streits zu finden. dpa

