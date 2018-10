Italiens gefährlicher Kurs

Mannheim.Die EU-Kommission hat Italiens Haushaltsentwurf durchfallen lassen – Friedrich Heinemann vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) kann Brüssels harten Kurs nachvollziehen. „Das Signal ist: Italien darf für den sich selbst zugefügten Schaden nicht auf die Solidarität der EU hoffen“, sagt der Ökonom dieser Zeitung. Allerdings erwartet er „keine rasche Lösung“ für den Konflikt zwischen Brüssel und Rom. „Die Prozesse des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts sind langwierig und letztlich fehlt es an glaubwürdigen Sanktionen“, so Heinemann weiter.

Das klingt auf den ersten Blick widersprüchlich. Denn die EU kann durchaus hohe Geldstrafen aussprechen, wenn ein EU-Mitglied sich nicht an die Regeln hält. „Für Italien wären das rund 15 Milliarden Euro“, schätzt der ZEW-Experte. Aber: „Diese Strafen stehen nur auf dem Papier und wurden bisher nie ausgesprochen. Das war auch bei Griechenland der Fall, obwohl Athen sogar die Statistik fälschte.“

Der Forscher weist außerdem darauf hin, dass die Regierung in Rom – dort gibt es eine Koalition aus Links- und Rechtspopulisten – großen Rückhalt bei ihrer Wählerschaft genieße. „Im Grunde erleben wir in Italien derzeit ein Beispiel kollektiver Irrationalität“, kritisiert Heinemann. Die italienische Regierung fährt nach seiner Einschätzung mit Zustimmung einer großen Mehrheit einen „gefährlichen Kurs“, der das „Risiko eines „ökonomischen Desasters“ in Kauf nehme.

Heinemann erwartet bei den Konsumenten und Investoren einen Vertrauensverlust: „Die bisherigen Wachstumsprognosen sind Makulatur.“ Er vermutet, dass sich die Kapitalflucht aus Italien nach Nordeuropa verschärfen wird.

