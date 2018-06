Ja zu Europa, aber Kritik an der Eurokratie

Anzeige

Wichtiges Symbol

„Unser Wohnzimmer“, nannte später der rheinland-pfälzische Partei- und Fraktionschef Uwe Junge das Schloss. Wegen des Ende Mai 1832 hier ausgerichteten Hambacher Festes gilt es neben der Frankfurter Paulskirche, in der 1848 bis 1849 die Delegierten der ersten frei gewählten Nationalversammlung tagten, als wichtigstes Symbol auf dem schwierigen Weg der Deutschen zur Demokratie.

„Einen Motivationsschub für den Kommunalwahlkampf im kommenden Jahr“ wolle er sich holen, erzählte ein Klein-Unternehmer samt AfD-Parteibuch aus der Südpfalz, der aber aus eben diesem beruflichen Grunde seinen Namen nicht in der Zeitung lesen wollte. „Sonst laufen mir die Kunden weg.“ Er sei jemand, der „seine Heimat liebt, aber eben nicht jedem die Tür öffnen möchte“. Alles könne so bleiben, wie es ist, „nur ohne die alles überwölbende EU“.

Ähnlich äußerten sich später vor den Medien auch Junge und der Vorsitzende der Bundespartei, Alexander Gauland. Die Pläne von CSU-Bundesinnenminister Horst Seehofer, schlug Gauland einen Bogen in die aktuelle Flüchtlingspolitik, seien notwendig, aber nur „ein kleiner Schritt in die richtige Richtung“. Dass dieser kleine Schritt auch zum Bruch der großen Koalition führen könne, wollte er nicht weiter kommentieren. Allerdings: „Wer jetzt zuerst in der Union zittert, könnte Schwierigkeiten bekommen.“ Gleichwohl glaube er nicht, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) von ihrer Richtlinienkompetenz, wie sie es schon einmal angedeutet hat, Gebrauch mache. „Das wäre das Ende der Koalition.“

Junge ging - etwas genereller - auf die Rolle Deutschlands in Europa ein. „Europa ja, ein Europa der Vaterländer, natürlich, aber die Eurokratie als Ganzes lehnen wir ab.“ Deutschland müsse sich mehr auf seine Geschichte zurückbesinnen, auf die guten Beispiele. „Vor 1933 und nach 1945, da gibt es so viel, auf das wir stolz sein können.“ Die Hitler-Diktatur sei allerdings „ein Schandfleck“, sagte er. „Ich will mich aber auf diese zwölf Jahre nicht ausschließlich reduzieren lassen in meinem historischen Verständnis.“

Und war damit wieder in der Aktualität angekommen. Kürzlich hatte eine Äußerung von Gauland für Kritik auch in den eigenen Reihen gesorgt. Auf einer Veranstaltung in Thüringen hatte er gesagt: „Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte.“ Allerdings nach einem Bekenntnis zur Verantwortung der Deutschen für die Nazi-Verbrechen mit Millionen Toten. Dieser Äußerung versuchte Junge nun, die Spitze zu nehmen.

Gegendemonstranten störten gestern nicht. Erst um 17 Uhr, als die AfD-Anhänger längst auf dem Schloss versammelt waren, begann der Protest am Bahnhofsvorplatz in Neustadt unter dem Motto „Die AfD, keine Alternative für Deutschland“.

