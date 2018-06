Anzeige

Washington.Die Reise an die Grenze zu Mexiko sollte den Eindruck erwecken, Melania Trump sorge sich um das Wohl der Migrantenkinder. „Sie will wissen, was wirklich los ist“, erklärte ihre Sprecherin Stephanie Grisham die Mission der First Lady. Die Idee dazu sei von ihr selbst gekommen. Der Schuss ging mächtig nach hinten los.

Erst machten Experten darauf aufmerksam, dass Trump mit dem Besuch des „New Hope Children’s Shelter“ in der texanischen Grenzstadt McAllen eine Einrichtung besuchte, die so ziemlich nichts mit der Situation zu tun hat, die Kinder erleben, nachdem sie an der Grenze von ihren Eltern getrennt worden sind. In dem kirchlichen Heim sind vor allem unbegleitete Minderjährige untergebracht, die über fünf Jahre alt sind – und allein über die Grenze kamen. Um zu sehen, was „wirklich los ist“, hätte die First Lady einen Besuch der Lager mit den Trennelementen aus Maschendraht einplanen müssen. Oder eines der bis heute nicht öffentlich gemachten Orte für „Kinder im zarten Alter“, in denen Babys und Kleinstkinder festgehalten werden.

Dann sorgte die Wahl ihrer Garderobe für Irritationen. Das ehemalige Model trug auf dem Weg nach Texas eine olivgrüne Jacke mit der Aufschrift „I really don’t care. Do U?“. Auf Deutsch heißt das ungefähr so viel wie „Es ist mir wirklich egal. Und dir?“. Auf die fragwürdige Botschaft angesprochen, winkte Sprecherin Grisham ab. „Es ist nur eine Jacke.“ Es gebe „keine versteckte Botschaft“. Wohl wahr, lästert die Mode-Kolumnistin der Zeitung „New York Times“. „Da war nichts versteckt. Es stand sprichwörtlich auf dem Rücken der First Lady.“ Und das noch in fetten weißen Großbuchstaben.