Janine Wissler fordert Politikwechsel

Wiesbaden.Janine Wissler ist auf dem Sprung von der Landes- in die Bundespolitik, wird aber sowohl ihr Landtagsmandat als auch den Fraktionsvorsitz der Linken im hessischen Landtag erst einmal behalten. Auf Nachfrage bekennt sich die 39-jährige Politikerin am Donnerstag in Wiesbaden zu ihrer Zugehörigkeit zum linken Parteiflügel. Aber in der Frage einer möglichen Regierungsbeteiligung zeigt sie sich ausgesprochen pragmatisch: Da gehe es um Inhalte, und die Linke sei „zu einem Regierungswechsel bereit, wenn er einen Politikwechsel bedeutet“, sagt die Kandidatin für den Parteivorsitz auf Bundesebene.

Schließlich hat Wissler selbst ja sowohl 2008 mit Andrea Ypsilanti als auch 2013 mit Thorsten Schäfer-Gümbel (beide SPD) schon einmal am Versuch der Bildung einer rot-rot-grünen Landesregierung in Hessen mitgewirkt, woran sie jetzt auch selbst noch einmal erinnert. Überhaupt lässt Wissler in der ersten Pressekonferenz zu ihrer Kandidatur für die Parteispitze im Bund keinerlei Zweifel daran, dass ihr der mittelfristige Abschied aus dem Landtag, der mit dem neuen Amt verbunden ist, nicht leicht fällt. Die landespolitische Arbeit habe sie „sehr gerne gemacht“, sie sei ja nach dem Einzug der Linken ins Wiesbadener Parlament von Anfang an dabei gewesen.

Neben Abgeordnetenmandat und Fraktionsvorsitz will sie auch den Vorsitz im Wirtschaftsausschuss des Landtags vorerst behalten. Das gelte natürlich nicht für alle Ewigkeit, macht sie klar. Zwar will sie – ja bislang noch nicht einmal gewählt – die Frage nach einem Wechsel in den Bundestag und gar der Spitzenkandidatur auf Bundesebene bei der Wahl in einem Jahr jetzt noch nicht beantworten. Als sicher gilt aber, dass Wissler nach der nächsten Bundestagswahl nach Berlin wechseln wird, weil die Partei nicht auf Dauer aus zwei Landtagen heraus geführt werden kann.

Auch die zweite Kandidatin für die Doppelspitze im Bundestag, Susanne Hennig-Wellsow, ist in Thüringen Vorsitzende der Landtagsfraktion ihrer Partei. Die beiden treten offiziell nicht als Team auf, weil die Positionen auf dem Bundesparteitag Ende Oktober einzeln gewählt werden. Genau wie zuvor Hennig-Wellsow betont aber auch Wissler, dass sie sich eine solche weibliche Doppelspitze sehr gut vorstellen kann. Die beiden Frauen kennen sich schon lange aus der Fraktionsvorsitzenden-Konferenz.

Die Thüringerin gilt wegen des dort schon zwei Mal geglückten Schmiedens einer Koalition mit SPD und Grünen unter Bodo Ramelow als Pragmatikerin, Wissler als Parteilinke. Schwerwiegende politische Unterschiede zwischen den beiden sind aber nicht erkennbar.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.09.2020