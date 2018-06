Jeder verfolgt seine eigenen Ziele

Anzeige

Der Wahlkämpfer

Markus Söder ist seit März bayerischer Ministerpräsident als Nachfolger von Horst Seehofer. Von ihm hat er eine absolute Mehrheit im Landtag übernommen. Söders Problem: Er will diese bei der Landtagswahl am 14. Oktober verteidigen, was nach den Umfragen aber schwierig wird – vor allem wegen der AfD, der ein zweistelliges Ergebnis vorhergesagt wird. Dies kratzt am Selbstverständnis der CSU, für die seit Franz Josef Strauß gilt, dass es rechts von ihr keine demokratisch legitimierte Partei geben darf. Standhaftigkeit in der Flüchtlingsfrage ist für Söder ein Eckpfeiler im Wahlkampf. Deshalb steht er jetzt eng an der Seite Seehofers – nachdem sie früher oft aneinandergeraten waren.

Der Scharfmacher

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt gilt als Scharfmacher. Er war im Grunde der erste, der das Problem aus dem „Masterplan Migration“ benannte: Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze, die mit ihren Fingerabdrücken schon in anderen EU-Ländern registriert sind. Er gehört neben Söder zu denen, die keinen Schritt zurückweichen. Dobrindt lässt sich gerne mit Merkel-Kritikern wie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und FDP-Chef Christian Lindner abbilden. dpa (Bilder: dpa)

