Jens Spahn

Der ehrgeizige Gesundheitsminister hat sich als konservativer Kritiker der Bundeskanzlerin profiliert und hatte im Rennen um den CDU-Vorsitz schon 2018 den Hut in den Ring geworfen. Als Stimme vieler Konservativer und Jüngerer in der Partei brachte sich der Münsterländer in mehr oder minder offener Abgrenzung zu Kanzlerin Angela Merkel für mögliche höhere Aufgaben in Stellung.

Der langjährige Gesundheitspolitiker und frühere Finanzstaatssekretär profilierte sich mit provokanten Äußerungen zu Themen von Zuwanderung bis hin zu Recht und Ordnung. Als Gesundheitsminister glänzte er mit einem Feuerwerk an Initiativen und Gesetzesnovellen. Der jüngste Minister in Merkels Kabinett sitzt im Bundestag schon seit 2002.

Angeblich ist Spahn aber vielen in der CDU zu jung, er wird im Mai 40 Jahre alt. Andere in der Union verweisen auf den Österreicher Sebastian Kurz – der sei erst 33 Jahre alt, aber schon Kanzler.

Nach seiner Niederlage im Kampf um den Parteivorsitz 2018 gegen Annegret Kramp-Karrenbauer hat Spahn seine Strategie gewechselt – er hat sich voll auf seine Arbeit als Gesundheitsminister konzentriert. In der Coronavirus-Krise hat der Minister eine gute Figur gemacht. Außerdem ist er bei konservativen Wählern beliebt.

Dass Spahn Bundeskanzler werden will, steht außer Zweifel. Schon in seiner Abiturzeitung hatte er dies als Berufswunsch angegeben. has/dpa

