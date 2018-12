Jens Spahn für neuen Notdienst

Berlin.Gesundheitsminister Jens Spahn will angesichts überfüllter Rettungsstellen in vielen Kliniken die Notfallversorgung umbauen. Im Moment kämen zu viele Patienten in die Krankenhäuser, sagte der CDU-Politiker gestern in Berlin. Ziel der Pläne ist daher eine stärkere Steuerung je nach Dringlichkeit des Anliegens über neue gebündelte Telefon-Leitstellen und zentrale Anlaufstellen in Kliniken – beide sollen jeweils über die Behandlung entscheiden. Geändert werden soll auch, dass die Krankenkassen Rettungswagen-Einsätze nur bei Transport ins Krankenhaus bezahlen. In Kraft treten sollen die Neuregelungen laut Ministerium Anfang 2020. dpa

