Jerusalem sucht Verständigung

Jerusalem.Ungeachtet der Eiszeit im Friedensprozess mit den Palästinensern zeigen sich immer mehr arabische und muslimische Staaten bereit zur offenen Kooperation mit Israel. Am Wochenende besuchte als erster Staatschef des Tschad Präsident Idriss Déby Jerusalem. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sprach am Sonntagabend in Jerusalem von einem „diplomatischen Durchbruch“ und einer „historischen Visite“.

Déby, der „als Präsident eines Landes mit muslimischer Mehrheit nach Israel kommt“, sei Signal dafür, dass weitere afrikanische Staaten folgen würden. Im Oktober reiste Netanjahu erstmals nach Oman, Kulturministerin Miri Regew war in den Vereinten Arabischen Emiraten und Kommunikationsminister Ajoub Kara in Dubai – allesamt Staaten, mit denen Israel keine diplomatischen Beziehungen unterhält. Sichtbar gutlaunig resümierte Netanjahu im Verlauf der Pressekonferenz mit Déby „die großen Veränderungen in der arabischen Welt in Bezug auf Israel“, die sich an seinem Besuch in Oman festmachen ließen.

Weitere Reisen angekündigt

Es werde schon bald weitere solcher Reisen in arabische Staaten geben, kündigte er an. Als nächstes Reiseziel Netanjahus ist offenbar Bahrain im Gespräch. Gerüchte über einen Besuch im Sudan dementierte hingegen „ein hoher Beamter in Khartum“, wie der israelische Hörfunk gestern berichtete. Grünes Licht aus unerwarteter Richtung erreichte Israel bereits im Frühjahr, als der saudi-arabische Kronprinz Muhammad bin Salman Israel das Existenzrecht einräumte. Er sei der Überzeugung, dass „die Palästinenser und die Israelis das Recht auf ihr eigenes Land haben“, erklärte er.

Wenig überraschend hielt sich Israels Regierung mit Kritik zurück, als der Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi bekannt wurde, sondern ging mit US-Präsident Donald Trump konform. Im Interesse „unseres Landes, Israels und aller unserer Partner“, so erklärte Trump, werden „die Beziehungen zu Saudi-Arabien nicht durch den Mord an dem saudischen Dissidenten“ beeinträchtigt.

An Zusammenarbeit interessiert

Für die Palästinenser ist das Tauwetter zwischen Israel und arabischen Staaten keine gute Nachricht, denn es signalisiert, dass der Friedensprozess und der Staat Palästina keine Priorität mehr genießen. Wichtiger ist inzwischen die gemeinsame Front gegen Iran und „gegen die schreckliche Krankheit Terror, von der die Menschheit geheilt werden muss“, wie Déby es nannte. Eine breite Kooperation sei „die wahre Arznei“ dagegen. Für den Tschad ist Israel besonders aufgrund der Rüstungsindustrie attraktiv. Déby sprach von einer „neuen Ära“ und stellte die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen in Aussicht.

Damit wolle er „keinesfalls das Palästinenserproblem“ ignorieren, das einzig über einen Dialog gelöst werden könne. Ganz so lange will der afrikanische Präsident jedoch offenbar nicht warten. Auch für den omanischen Außenminister Jussef bin Alaui ist „Israel eine Tatsache in der Region“. Bin Alaui forderte im Verlauf einer Nahost-Konferenz vergangene Woche die arabischen Staaten dazu auf, sich „dieser Realität zu stellen“. Israel solle seinen Anteil an „Rechten wie Pflichten“ haben.

Der Historiker Elie Podeh von der Hebräischen Universität betrachtet den Besuch Netanjahus in Oman als „Wiederaufnahme einer alten Liebesaffäre“, während der Politologe Evan Gottesman daran erinnert, dass der Grundstock für die arabische Annäherung mit der Unterzeichnung des Osloer Friedensprozesses von der sozialdemokratischen Regierung Itzchak Rabins gelegt worden sei. „Netanjahu instrumentalisiert die Früchte eines Friedensprozesses, den er selbst vor zwei Jahrzehnten vehement ablehnte“, schreibt Gottesman in der liberalen Haaretz. Außerdem profitiere der israelische Regierungschef von der regionalen Anspannung zwischen Iran und Saudi-Arabien.

Existenzrecht bekräftigt

„Als Krebsgeschwür im Nahen Osten“ bezeichnete der iranische Präsident Hassan Ruhani Israel und lieferte Netanjahu damit eine Vorlage. „Israel weiß, sich gegen das mörderische iranische Regime zu verteidigen“, konterte er. Ruhanis Appell zur Zerstörung Israels beweise einmal mehr, „warum die Nationen der Welt gemeinsam Sanktionen gegen das iranische Terrorregime verhängen müssten, das sie bedroht“.

Die Bundesregierung hat die israelfeindlichen Äußerungen des iranischen Präsidenten scharf verurteilt. Regierungssprecher Steffen Seibert sprach gestern von „verbalen Entgleisungen“. Diese seien inakzeptabel. Seibert forderte den Iran auf, das Existenzrecht Israels nicht immer wieder in Frage zu stellen. Kanzlerin Angela Merkel habe wiederholt klargemacht, dass dieses Existenzrecht nicht verhandelbar sei.

Israel ist für den Iran der Erzfeind Nummer 1, die „Befreiung Palästinas“ ist seit fast 40 Jahren Teil der außenpolitischen Doktrin der Teheraner Führung. (mit dpa)

