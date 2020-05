„Jetzt bin ich wieder dran“

Wie schnell soll die Rückkehr zur Normalität ablaufen? Darüber herrscht in Deutschland Uneinigkeit. Der Mannheimer Psychiater Martin Bohus erklärt, warum unterschiedliche Sichtweisen normal sind und vor welchen Herausforderungen die Politik nun steht. Von Madeleine Bierlein

Herr Professor Bohus, vielen gehen die Lockerungen zu weit, anderen nicht weit genug. Wieso fallen die Reaktionen so unterschiedlich aus?

Martin Bohus: Die Tatsache, dass Menschen unterschiedlicher Meinung sind und unterschiedliche Bedürfnisse haben, ist ja erst einmal der Normalfall. Das hat sich aber geändert, als die Corona-Epidemie über uns hereinbrach. Plötzlich waren sich fast alle einig, dass eine nicht berechenbare, unkontrollierbare und schlecht vorhersehbare Gefahr herrscht. Erst dadurch kam es zu einem sehr hohen Uniformitätsdruck.

Was heißt das?

Bohus: Wenn eine Bedrohung eine Gruppe von außen unter Druck setzt, reduziert der Einzelne seine individuellen Bedürfnisse. Dieses psychologische Prinzip ist ein Erbe der Evolution und diente dazu, als Horde zu überleben. Da man ohne die Gruppe sowieso keine Überlebenschance hatte, ordnete man sich eben ein und unter.

Macht eine solche Uniformität auch heute noch Sinn?

Bohus: Durchaus. Denn wenn die Menschen bereit sind, ihre individuellen Ansprüche und Besonderheiten bei Angriffen von außen dem Kollektiv unterzuordnen, ermöglicht dies der Politik, effektiver durchzuregieren. Die Corona-Beschränkungen wären ja sonst nicht toleriert worden.

Hat es Sie überrascht, dass die Menschen diese anfangs so klaglos akzeptiert haben?

Bohus: Nein, als Sozialpsychologe weiß ich, welch hohe Anpassungsfähigkeit der Mensch im Fall einer externen Bedrohung zeigt. Dieses Verhalten ist hunderttausende Jahre alt, es ist relativ fest programmiert. In Kriegszeiten etwa brachten einheitliche Strukturen Vorteile. Deswegen benutzen Politiker ja auch Vokabular wie „Krieg gegen das Virus“ und ähnliches. Aber jetzt haben wir den Punkt erreicht, dass die Bedrohung nicht mehr als akut wahrgenommen wird. Die Bereitschaft, seine Individualität unterzuordnen, wird damit geringer, die Unzufriedenheit mit Einschränkungen wächst.

Wie geht man damit um, wenn Freunde schon das nächste Fest planen, man das aber zu riskant findet – oder umgekehrt?

Bohus: Nicht anders wie bei anderen Unstimmigkeiten. Zunächst einmal geht es darum, zu akzeptieren, dass unterschiedliche Auffassungen normal sind. Dann ist man schon einmal von der Streitebene auf die Diskussionsebene gewechselt. Schwierig wird es ja erst dann, wenn eine Person der Auffassung ist, dass ihre Meinung die einzig richtige ist. De facto gibt es aber immer unterschiedliche Betrachtungsweisen. Wie immer muss man eben versuchen, Kompromisse zu finden. Und auch anerkennen, dass der eine mehr und der andere weniger Angst hat. Wenn zwei Menschen auf dem Zehn-Meter-Brett stehen und einer hat Angst, kann der andere ja auch nicht sagen: Aber ich habe recht.

Wie erklären Sie sich, dass manche Menschen im Coronavirus derzeit gar keine Bedrohung sehen, andere hingegen schon?

Bohus: Es gibt Leute, die sind in der Lage, aus abstrakten Informationen eine Bedrohung abzuleiten. Sie können also aus Zahlen, denn darum geht es ja, emotional reagieren. Aber sehr viele Menschen haben dieses Abstraktionsvermögen nicht, sie sind es nicht gewohnt, mit Zahlen umzugehen, und eher auf emotionsgeladene Berichte und Bilder angewiesen. Als diese aus Italien und dem Elsass hier auftauchten, hat das Ängste bei ihnen ausgelöst. Mittlerweile nehmen sie aber keine Bedrohung mehr wahr und sagen: Jetzt bin ich wieder dran.

Damit ist das Virus aber nicht aus der Welt.

Bohus: Das ist das aktuelle Problem der Politik. Der Wunsch nach Normalität ist zwar verständlich, aber gleichzeitig besteht weiterhin Gefahr durch das Coronavirus. Die große Herausforderung ist es nun, ein Gleichgewicht zu finden, also zu sagen: Es gibt eine latente Bedrohung, aber diese kann man durch eine anhaltende Disziplin in den Griff bekommen. Dabei spielen auch die Medien eine wichtige Rolle.

Inwiefern?

Bohus: Es ist ihre Aufgabe, wissenschaftliche Informationen in Bilder zu übersetzen und damit die abstrakte Bedrohung auf eine emotionale Ebene zu bringen. Das ist bisher gut gelungen, die Wissenschaft wurde in der Krise stark aufgewertet. Wir haben es geschafft, eine ernsthafte Seuchengefahr wissenschaftlich zu steuern – und nicht wie in früheren Jahrhunderten Schuldige und Sündenböcke zu suchen, was dann in Pogrome mündete.

Wie kann es nun weitergehen?

Bohus: Das ist vor allem eine Führungsaufgabe. Die Einzelnen müssen das Gefühl haben, sie können ihren notwendigen Anteil liefern, werden aber nicht darüber hinaus in ihrer individuellen Entfaltungsmöglichkeit beschnitten. Dazu braucht es Transparenz. Und da hat die Politik schon ganz schöne Fehler gemacht.

Welche?

Bohus: Zu vermitteln, dass Masken nicht wichtig sind, nur weil nicht genügend vorhanden waren, fördert nicht unbedingt die Glaubwürdigkeit. Denn natürlich bieten Masken einen deutlichen Schutz. Glaubhaftigkeit ist ein zentraler Parameter für die kommenden Monate. Und da muss auch die Wissenschaft ihrem grundlegenden Prinzip treu bleiben. Alle Daten und Fakten müssen auf den Tisch. Alle Aussagen haben immer eine gewisse Irrtumswahrscheinlichkeit und müssen deshalb fortwährend hinterfragt werden. Die Aufgabe der Politik ist es, diese Erkenntnisse unter Berücksichtigung möglichst vieler Aspekte dann umzusetzen. Langfristig ist dies eh die einzige Chance der Menschheit, zu überleben. Vielleicht ist die Corona-Krise hier eine gute Lehrmeisterin.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.05.2020