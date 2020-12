Jetzt droht der komplette Lockdown

Berlin.Die Dramatik der explodierenden Zahlen bei Neuinfektionen und Covid-19-Toten trieb sie alle vor die Kameras. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) traten in Nürnberg gemeinsam auf. In Stuttgart sah der grüne Landesvater Winfried Kretschmann noch zerfurchter aus, als er Ausgangsbeschränkungen bekanntgab. In Düsseldorf schlug NRW-Regierungschef Armin Laschet (CDU) Alarm. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) mahnte bei einem Videogespräch mit Bürgern dringendes Handeln an: „Die Lage ist bitterernst.“ Jeder und jede müsse mit gegen das Virus kämpfen.

Alle Entscheidungsträger eint die Angst vor einem Kontrollverlust. Der letzte Optimist hat es jetzt schriftlich, dass der Teil-Lockdown gescheitert ist. Fast 30 000 Neuinfektionen, fast 600 Tote meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) vom Vortag. Von selbst werden die Zahlen nicht sinken. Impfungen würden erst in Monaten Wirkung zeigen.

Söder sprach von einer „wirklich gefährlichen Situation“. Er will vor Weihnachten im ganzen Land alles dichtmachen: Schulen, Kitas, Geschäfte. Ein kompletter Lockdown sei gerecht, weil er eben alle treffe, so der CSU-Chef. Spahn sekundierte, niemand könnte es sich verzeihen, „wenn Weihnachten ein Fest für das Virus würde“. Innenminister Horst Seehofer (CSU), Hüter der öffentlichen Ordnung, sieht Gefahr im Verzug: „Die einzige Chance, wieder Herr der Lage zu werden, ist ein Lockdown, der aber sofort erfolgen muss“, sagte er im „Spiegel“.

Aber ab wann? Nach Weihnachten? Oder alles zum vierten Advent runterfahren, wie es Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) vorschlug. Eine schnelle Trendumkehr haben Bund und Länder ohnehin verspielt: „Wir sollten uns nichts vormachen: Die Patientenzahlen werden so oder so noch bis ins Frühjahr hinein hoch bleiben“, sagte Christian Karagiannidis von der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI).

Zaudern wäre nicht nur fahrlässig, gab Söder zu Protokoll, sondern „schuldhaft“ – weil man doch wisse, was zu tun sei. Notfalls würden Bayern und Baden-Württemberg alleine agieren. Söder, die Kanzlerin und Berlins Bürgermeister Michael Müller (SPD) als Chefkoordinator der Länder, wollten beraten, ob der Corona-Krisengipfel am Sonnabend oder Sonntag stattfindet. Diese Maßnahmen stehen im Raum:

Einzelhandel

Diskutiert wird, ob der Einzelhandel am 14., 16. oder erst am 20. Dezember bundesweit schließt. Dafür sollen Händler entschädigt werden, jedoch nicht in voller Höhe der Umsatzeinbußen, wie es seit November für Gastronomie und Kulturszene gilt. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) wollen sich aber nicht lumpen lassen. Nach Informationen dieser Redaktion soll der Förderhöchstbetrag bei der Überbrückungshilfe pro Monat von 200 000 auf bis zu 500 000 Euro ansteigen.

Weihnachtsbesuche

Größere Familienfeiern dürften vielerorts passé sein. Mehrere Länder wollen zu strengen Kontaktauflagen zurück, statt zehn nur fünf Personen aus zwei Haushalten. Viel ist die Rede von der „Kernfamilie“. Dies könnte bei Weihnachtsreisen über Ländergrenzen hinweg greifen. Diese wären nur noch für Eltern, Kinder und Großeltern erlaubt.

Silvester

Ein bundesweites Böllerverbot und nächtliche Ausgangsbeschränkungen rücken näher.

Schulen und Kitas

Die Länder stellen sich auf vorzeitige Schulschließungen ein. Die Bildungsminister seien bereit, „unseren Teil beizutragen“, hieß es von der Kultusministerkonferenz. In Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen endet ab der 8. Klasse von Montag an der Präsenzunterricht. Für die 1. bis 7. Klasse in NRW wird Eltern freigestellt, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken. Kitas wollen die Länder – bis auf Ferienschließzeiten – offen halten. In Hotspots sind Kita-Schließungen möglich.

