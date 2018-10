Jetzt winkt die Freiheit

Istanbul.Vor einer Strafkammer in Istanbul hat sich die deutsche Journalistin Mesale Tolu gestern gegen die ihr zur Last gelegten Terrorismus-Vorwürfe gewehrt – und erreichte einen ersten Erfolg: Ihr mitangeklagter Ehemann Suat Corlu darf die Türkei verlassen. Zugleich verhängte ein anderes Istanbuler Gericht einen internationalen Haftbefehl gegen den in Deutschland lebenden Journalisten Can Dündar.

Sieben Monate saß Tolu wegen Terrorvorwürfen in türkischer Untersuchungshaft, zeitweilig mit ihrem zweijährigen Sohn. Acht weitere Monate durfte die deutsche Journalistin die Türkei nicht verlassen. Erst im August konnte sie in ihre Heimatstadt Ulm zurückkehren. Trotz dieser traumatischen Erfahrung brachte die 33-Jährige jetzt den Mut auf, zur Fortsetzung ihres Strafprozesses wieder nach Istanbul zu fliegen.

Gestern saß Tolu vor der 29. Strafkammer im Justizpalast von Caglayan auf der Anklagebank – neben ihrem Mann Suat Corlu. „Ich fordere im Namen meines Mannes die Aufhebung der Ausreisesperre und unseren Freispruch“, sagte Tolu vor Gericht. Ihr Ehemann ist im selben Prozess angeklagt und hatte bisher Ausreiseverbot. Seinetwegen, aber auch, um sich selbst gegen die Anklage zu verteidigen, reiste Tolu zur Verhandlung nach Istanbul. „Ich denke, dass die Chancen für meinen Mann damit erhöht werden“, hatte sie vor ihrem Abflug in einem Interview des rbb-Inforadios erklärt. Diese Hoffnung sollte sich erfüllen: Das Gericht entschied, die Ausreisesperre gegen Corlu aufzuheben.

Tolu zeigte sich erleichtert: „Das bedeutet für meine Familie, dass sie endlich wieder zusammenkommen kann. Ihr dreijähriger Sohn könne nun endlich seinen Vater sehen. „Wir wurden auseinandergerissen, und diese Phase hat eigentlich viel zu lange gedauert“, sagte sie. „Wir haben jetzt unsere Freiheit wieder.“ Sie kritisierte aber auch, das Verfahren gegen sie und ihren Mann sei „von Anfang an sehr ungerecht“ gewesen. Ihr Ehemann sagte, er freue sich, dass das „gesetzeswidrige Hindernis“ der Ausreisesperre aus dem Weg geräumt wurde.

Der deutsche Generalkonsul Michael Reiffenstuel, der als Beobachter am Prozess teilnahm, begrüßte die Entscheidung ebenfalls. Sie berücksichtige das „Kindeswohl“ und mache damit möglich, dass die Familie wieder zusammengeführt werde, sagte er.

Ende April 2017 war Tolu in Istanbul festgenommen worden. Sie arbeitete dort für die linksgerichtete Nachrichtenagentur Etha. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Verbindungen zur linksextremen Terrororganisation MLKP vor und fordert bis zu 20 Jahre Haft. Tolu bestreitet die Vorwürfe. Im Dezember 2017 wurde sie aus der Untersuchungshaft entlassen, im August hob das Gericht auch die Ausreisesperre auf.

Verfahren auf 10. Januar vertagt

Die Entscheidung, zur Fortsetzung des Prozesses nach Istanbul zu reisen, habe Tolu erst vor wenigen Tagen nach intensiven Beratungen mit ihren Anwälten getroffen, heißt es in der Umgebung der jungen Frau. Die Verteidiger gingen davon aus, dass für ihre Mandantin kein Risiko einer erneuten Festnahme bestehe. Tolu selbst äußerte sich vorsichtiger: „Es gibt immer die Gefahr, dass irgendetwas passieren kann“, sagte sie im rbb-Inforadio. Der Prozess wegen Terrorvorwürfen gegen das Ehepaar wurde gestern auf den 10. Januar 2019 vertagt.

Während gegen Tolu und Corlu verhandelt wurde, erließ ein anderes Istanbuler Gericht einen internationalen Haftbefehl gegen Can Dündar, den früheren Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung „Cumhuriyet“. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Dündar war im Juli 2016 ins Exil nach Deutschland gegangen. Das Gericht schrieb Dündar jetzt wegen „Spionage“ über Interpol zur Fahndung aus. In der Türkei wurde Dündar 2016 wegen „Geheimnisverrats“ zu sechs Jahren Haft verurteilt. Bereits im April 2018 hatte das Gericht einen solchen Fahndungsbefehl für Dündar angeordnet. Sein Anwalt Bülent Utku sagte, die endgültige Entscheidung liege jedoch beim Justizministerium in Ankara.

Dündar hatte 2015 Dokumente veröffentlicht, die Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an islamistische Milizen in Syrien zu belegen scheinen. Aus Deutschland droht Dündar keine Auslieferung in die Türkei. Er muss aber jetzt damit rechnen, bei Auslandsreisen festgenommen und an die Türkei überstellt zu werden. (mit dpa)

