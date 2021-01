Jetzt wird es richtig eng für Trump

Washington.Eine Woche nach der Erstürmung des Kapitols in Washington durch Hunderte von ihm persönlich aufgestachelte Anhänger hat US-Präsident Donald Trump eine historisch einmalige Abstrafung hinnehmen müssen. Nachdem Vizepräsident Mike Pence die Forderung der Demokraten abgelehnt hatte, Trump via Kabinettsbeschluss nach dem 25. Verfassungszusatz für amtsunfähig zu erklären und abzusetzen, eröffnete das Repräsentantenhaus am Mittwochabend gegen Trump zum zweiten Mal in seiner Amtszeit ein „Impeachment“-Verfahren. Bei dem Votum stimmten mehrere republikanische Abgeordnete dafür, ihren Parteikollegen aus dem Amt zu entfernen.

Liz Cheney attackiert

Schon vor der Abstimmung hatte sich eine klare Mehrheit abgezeichnet, Trump wegen „Anstiftung zum Aufruhr“ am 6. Januar, bei dem fünf Tote zu beklagen waren, aus dem Amt zu entfernen. Gegen Trump wollte auch Liz Cheney stimmen. Die Tochter des früheren Vizepräsidenten Dick Cheney ist die Nummer drei in der republikanischen Hierarchie und im „House“. Sie geht mit Trump hart ins Gericht: „Trump hat den Mob herbeigerufen. Er hat den Mob zusammengesetzt. Er hat die Flamme dieses Angriffs entzündet. Es gab noch nie einen größeren Verrat durch einen Präsidenten der Vereinigten Staaten“, schrieb sie in einer offiziellen Stellungnahme.

Trump ist damit ab Donnerstag – beispiellos in der US-Geschichte – zum zweiten Mal offiziell „impeached“. Und das sieben Tage vor seinem Ausscheiden und der Amtsübernahme durch Joe Biden. Bei der Premiere rund um die Ukraine-Affäre vor einem Jahr blieb der parlamentarische Notwehrakt ein Etappensieg. Die zweite Kammer, der Senat, sprach Trump frei. Nur ein Republikaner, Mitt Romney, stimmte damals gegen den Präsidenten. Weil nur 50 der 100 Senatoren Demokraten sind und für die Absetzung eine Zweidrittelmehrheit notwendig ist, müssen die Demokraten am Ende einer terminlich noch nicht feststehenden Abstimmung 17 Republikaner auf ihrer Seite haben. Bislang schien das aussichtslos.

Die Lage hat sich fundamental geändert, seit der scheidende Senatsführer Mitch McConnell am Dienstagabend für ein politisches Erdbeben sorgte. Er befand Trumps Rhetorik einer Amtsenthebung für würdig. Mehr noch: Laut „New York Times“ hat McConnell das von den Demokraten betriebene Impeachment intern begrüßt. Es sei dadurch einfacher geworden, Trump loszuwerden und eine erneute Präsidentschaftskandidatur des Unternehmers 2024 zu unterbinden. McConnells gezielt nach außen getragene Äußerung wird so interpretiert, dass er seinen Kollegen im Senat, von denen bisher nur vier mit einer Amtsenthebung sympathisieren, grünes Licht gibt, Trump abzuservieren.

Als Grund wird Trumps fehlende Reue vermutet. Der Präsident hatte seine Rede vom 6. Januar als „völlig angemessen“ bezeichnet. Zum anderen hält McConnell ihn für den „Totengräber“ der Republikaner. Während seiner Amtszeit verlor die Partei beide Kammern des Parlaments an die Demokraten.

Dass der 78-Jährige Trump de facto zum Abschuss freigibt, konterkariert die bisherige Botschaft vieler Republikaner. Dutzende Abgeordnete behaupten, eine Amtsenthebung Trumps sei Garant für noch mehr Hass und Gewalt unter den politisch verfeindeten Lagern im Land. McConnell dagegen sieht die Chance, die Republikaner neu aufzustellen, indem sie sich von Trump lossagen. Ausschlaggebend für die Kehrtwende war nach inoffiziellen Angaben von Kongressabgeordneten auch die Tatsache, dass durch den Fortgang der FBI-Ermittlungen gegen 170 Randalierer immer mehr Details bekannt wurden. Sie illustrieren, „in welch lebensgefährlicher Situation wir bei der Erstürmung des Kapitols wirklich waren“.

Gefahr noch nicht vorbei

Nach ersten Indizien hatten einige der Rechtsterroristen offenbar die Absicht, Politiker zu entführen oder sogar zu töten. 70 Verfahren sind bereits eröffnet. Staatsanwalt Michael Sherwin spricht von Haftstrafen von bis zu 20 Jahren und kündigte an, dass noch „Hunderte“ mit Anklagen zu rechnen hätten.

Verstörend dabei: Ein FBI-Büro in Virginia hatte am Tag vor der Gewalt vor Ausschreitungen gewarnt, nachdem man Aufrufe von Extremisten zu Tötungsdelikten in verschlüsselten Chatrooms entdeckt hatte. Washington müsse sich auf „Krieg“ einstellen. Warum die Hinweise ignoriert wurden, wird untersucht. Denn die Gefahr ist nicht vorüber.

Anfang der Woche setzten FBI und Justizministerium Abgeordnete davon in Kenntnis, dass es von Extremisten schwere Drohungen gegen sie gibt. Und dass die Ereignisse vom 6. Januar Teil einer „wohlorganisierten Verschwörung zum Aufruhr“ gewesen sein könnten.

