Joe Biden sammelt Stimmen

Washington.Ex-US-Vizepräsident Joe Biden hat weitere Vorwahlen in mehreren Bundesstaaten gewonnen. Der 77-Jährige sammelte damit Hunderte zusätzliche Delegiertenstimmen für seine geplante Nominierung als Präsidentschaftskandidat der Demokraten.

Die Staaten Indiana, Maryland, Montana, New Mexico, Pennsylvania, Rhode Island und South Dakota sowie die US-Hauptstadt Washington hatten am Dienstag (Ortszeit) Vorwahlen abgehalten. Vorläufigen Ergebnissen von Mittwoch zufolge siegte Biden – als einzig verbliebener Präsidentschaftsbewerber seiner Partei – erwartungsgemäß überall. Biden ist bereits als designierter Herausforderer von Amtsinhaber Donald Trump bei der Präsidentenwahl im November gesetzt. Bidens offizielle Kür als Präsidentschaftskandidat soll bei einem Parteitag im August folgen. Für eine Nominierung benötigt er dort mindestens 1991 reguläre Delegierte auf seiner Seite.

Nach Berechnungen des US-Senders CNN kommt Biden nach den jüngsten Abstimmungen nun auf etwa 1911 Stimmen. Bei einer der nächsten Vorwahlen im Juni dürfte er die nötige Schwelle überschreiten, um sich auch formal die Mehrheit für eine Nominierung zu sichern – womöglich bereits in der kommenden Woche. Am 9. Juni stehen nach bisheriger Planung Vorwahlen in Georgia und West Virginia an.

Mehrere der Bundesstaaten, die am Dienstag abstimmten, hatten die Vorwahlen ursprünglich früher geplant, verschoben diese wegen der Corona-Krise jedoch auf diesen Termin. Somit waren insgesamt 479 Delegiertenstimmen auf einmal zu verteilen – allein 186 davon in Pennsylvania. Nach Angaben der demokratischen Partei dort kam Biden in dem Bundesstaat nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Wahlkreise auf mehr als 77 Prozent der Stimmen. Der linke Senator Bernie Sanders, der Anfang April aus dem Rennen der Demokraten ausgestiegen war, kam in Pennsylvania demnach auf knapp 19 Prozent.

Sanders hatte bei seinem Rückzug angekündigt, bei den restlichen Vorwahlen auf den Stimmzetteln zu bleiben, um Delegiertenstimmen zu sammeln und sich so zumindest noch inhaltlichen Einfluss beim Parteitag zu sichern, wo auch über den programmatischen Kurs debattiert wird. Biden hat Sanders bereits Mitsprache dort zugesichert. Ziel ist, die Partei so zusammenzuführen. dpa

