Johnson riskiert den Ausstieg ohne Vertrag

London.In Großbritannien gilt bis heute eine Aussage der ehemaligen Premierministerin Margaret Thatcher als legendär, die da lautet: „The lady’s not for turning“. Es handelt sich um eine ironische Anspielung auf ein Theaterstück aus den 40er Jahren und sollte so viel heißen wie: Thatcher ist keine Frau der Kehrtwenden und Kompromisse. Denselben Starrsinn wie die Galionsfigur der konservativen Tories will die britische Regierung offenbar nun in den Brexit-Verhandlungen demonstrieren, die am heutigen Dienstag in eine neue Runde gehen.

Es ist mittlerweile die achte, doch die Aussicht auf einen Durchbruch in den festgefahrenen Gesprächen dürfte mit schlecht noch positiv beschrieben sein. Entsprechend kühl sollte der Empfang des Chef-Unterhändlers der EU, Michel Barnier, in London ausfallen. Drohungen, Warnungen, ein Ultimatum. Die britische Regierung verschärfte in den letzten Tagen den Ton. Zunächst kündigte Londons Verhandlungsführer David Frost am Wochenende in einem Interview an, dass sein Land auf keinen Fall Kompromisse machen werde, wenn es um die Unabhängigkeit gehe. Man werde Ende des Jahres das umsetzen, wofür die Briten 2016 gestimmt hätten – ,,komme, was wolle“, notfalls ohne Vertrag.

Angst vor einem möglichen Scheitern der Gespräche über ein Freihandelsabkommen habe man nämlich nicht. Im Gegenteil: Das Königreich müsse laut Frost auch bei einem sogenannten No-Deal-Brexit nichts befürchten. Man sei „vorbereitet“, beteuerte auch Premierminister Boris Johnson.

Die Stimmen aus der Wirtschaft klingen jedoch anders. Dort herrscht die Sorge vor einem harten Bruch zum 1. Januar 2021, der Zölle und Kontrollen nach sich ziehen würde. Am gestrigen Montag heizte Johnson die Spannungen weiter an, indem er eine Frist setzte. Entweder es gebe eine Einigung bis zum EU-Gipfel am 15. Oktober, damit ein solcher Deal noch ratifiziert werden könne – oder die Briten verlassen nach der Übergangsphase den EU-Regelbereich Anfang 2021 ohne alternative Vereinbarungen.

„Ich vertraue darauf, dass die britische Regierung das Austrittsabkommen umsetzt“, meldete sich am Montag Kommissionschefin Ursula von der Leyen auf Twitter zu Wort. Die Einhaltung des Vertrages sei „eine völkerrechtliche Verpflichtung“. Barnier bezeichnete die Verhandlungen als schwierig. Während die EU darauf pocht, Staatshilfen zu regulieren, um dieselben Wettbewerbsbedingungen zu garantieren, will Johnson laut Insidern den britischen Technologiesektor staatlich fördern, um die Abhängigkeit von den USA und China zu beenden. Um dieses Ziel zu erreichen, so heißt es, würde er im äußersten Fall auch einen No-Deal-Brexit riskieren.

