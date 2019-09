Johnson und Juncker hüllen sich in Schweigen

Luxemburg.„Gut“ – das war der einzige Kommentar, den sich EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker entlocken ließ, nachdem er am Montag in Luxemburg mit dem britischen Premierminister Boris Johnson zusammengekommen war. 45 Tage vor dem Brexit am 31. Oktober trafen sich beiden in Luxemburg und dinierten im Restaurant „Le Bouquet Garni“. Bei Schnecken, Lachs und Käse sprachen sie fast zwei Stunden miteinander. Er sei „vorsichtig optimistisch“, meinte Juncker vorher. Johnson hielt dagegen, er sei „vorsichtig“.

Ein paar Schlagfertigkeiten wechselten die Seiten. Johnson: „Ich habe eine Vision.“ Juncker: „Ich habe eine doppelte Vision.“ Das war es dann aber auch. Nur wenige Minuten nach dem Ende des Treffens verbreite die oberste EU-Behörde in Brüssel eine offizielle Erklärung Junckers. Der habe „wiederholt, dass es die Verantwortung des Vereinigten Königreiches ist, einen funktionierenden Vorschlag“ für einen Brexit-Deal vorzulegen. Im Übrigen sei der Herbstgipfel der 27 EU-Staats- und Regierungschefs am 17./18. Oktober in Brüssel „ein bedeutender Meilenstein bei diesem Prozess“.

Wenigstens da gab es so etwas wie einen Gleichklang zwischen den beiden. Hatte Johnson doch bereits vor dem Treffen betont: „Wenn wir in den nächsten Tagen genug Fortschritte erzielen, werde ich zu diesem entscheidenden Gipfel gehen und eine Vereinbarung schließen, die die Interessen der Wirtschaft und der Bürger auf beiden Seiten des Ärmelkanals und auf beiden Seiten der Grenze in Irland schützt.“

Mitgliedstaaten verlieren Geduld

Davon war am Montag in Luxemburg offiziell nichts zu erkennen. „Wenn sie nach dem Treffen nichts sagen, ist das ein gutes Zeichen“, verbreitete ein ranghoher EU-Diplomat vorab. Übersetzt würde diese widersinnig klingende, aber diplomatisch durchaus gebräuchliche Formulierung bedeuten: Sowohl Juncker wie auch Johnson haben den Gesprächen durchaus eine Richtung gegeben, die der Kommissionspräsident nun erst einmal in bilateralen Telefonaten mit den 27 Staats- und Regierungschefs abklären dürfte, um herauszufinden, was zustimmungsfähig ist. So lange treten die Verhandlungen um den Austritt Großbritanniens auf der Stelle.

In welche Richtung eine Lösung gehen könnte, wollte am Montag niemand spekulieren. Alle Varian-ten, die die EU bisher durchgespielt hat, führen offenbar nicht weiter – darunter auch die Idee, die Grenze zwischen Irland und dem Vereinigten Königreich vom Festland in die Irische See zu verlegen. Hinzu kommt, dass einige Mitgliedstaaten die Geduld verlieren. „Wenn Premierminister Johnson nicht mit etwas Neuem im Gepäck zum Gespräch mit Juncker kommt, dann gibt es auf unserer Seite keinen Bedarf mehr, dann wird es einen Hard-Brexit geben“, sagte der österreichische Europaminister Alexander Schallenberger vor dem Treffen am Rande einer Konferenz in Brüssel.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.09.2019