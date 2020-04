Jonas Schreiber: "Unsere Rückreise aus Neuseeland war historisch"

Im November 2019 bin ich mit einem Freund nach Neuseeland geflogen, wir haben Work and Travel gemacht. Ich habe viel erlebt in den ersten Monaten, es ist ein tolles Land mit sehr herzlichen Leuten. Das Corona-Virus kam später nach Neuseeland als nach Deutschland. Deshalb konnte ich mir gar nicht vorstellen, warum meine Familie Mitte März unbedingt wollte, dass ich heimkomme. In Neuseeland schien alles ganz normal.

Aber dann grab es auch dort die ersten Corona-Fälle. Die Regierung führte Ausgangssperren ein, die Campingplätze wurden geschlossen, Busse und Bahnen fuhren kaum noch. Und plötzlich gab es keine Rückflüge mehr. Kurz vor dem kompletten Lockdown kamen wir noch in einem Hostel unter, das uns einen günstigen „Corona-Deal“ anbot. Wir haben uns auf der Liste für die Rückholaktionen des Auswärtigen Amtes eingetragen – mit mehr als 10 000 anderen Deutschen.

Historischer Flug

Aber es gab nur einen ersten Flug nach Frankfurt, dann hatte die neuseeländische Regierung Bedenken, die Aktion wurde ausgesetzt. Ab dann gab es immer wieder neue Informationen von der Botschaft und viele Spekulationen um eine mögliche Heimreise. Hinter den Kulissen muss es unheimlich viele Gespräche zwischen den Behörden gegeben haben.

Nach zehn Tagen kam eine Mail der Deutschen Botschaft mit den Flugdaten, dann kam das Ticket. Wir konnten uns zum Glück über Freunde ein Auto für die 300 Kilometer nach Christchurch organisieren, Mietwagen gab es ja kaum noch.

Dass unsere Rückreise richtig historisch war, wurde uns erst später bewusst: Das Auswärtige Amt hatte extra Maschinen gechartert und wir sind mit dem ersten Flugzeug der Lufthansa geflogen, das jemals auf Neuseelands Südinsel gelandet ist. Der Pilot flog mit Sondererlaubnis eine Ehrenrunde über der Stadt, jeder seiner Kommentare bekam Applaus. Vor allem als er vom „wichtigsten Flug seiner Karriere“ sprach. Nach 26 Stunden Flug kamen wir in Frankfurt an. Viele meiner Mitreisenden haben geweint. Ich war einfach nur froh, wieder zu Hause zu sein. (be)

Jonas Schreiber, 19 Jahre, Abiturient, Niederkirchen (Pfalz)

