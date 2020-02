Journalismus zeigt Gesicht: „Die Demokratie braucht ihre Wächter“

Im Sommer 2014, kurz vor dem Tod Frank Schirrmachers, kam es in der Kulturredaktion der FAZ zu einem denkwürdigen Disput: Es ging um die Frage, ob ein langer Text aus dem Feuilleton in die digitale Ausgabe übernommen werden sollte. Von der Software „Chartbeat“ – sie ermittelt die Zahl der Klicks, die sich mit Inhalten im Netz erzielen lassen – gab es dafür kein grünes Licht. Die Online-Redaktion zierte sich deshalb, was Schirrmacher, so ist es im Buch eines ehemaligen FAZ-Journalisten überliefert, zu einem Machtwort veranlasste: Es seien ja wohl immer noch die Herausgeber einer Zeitung, die deren Inhalte bestimmten, und nicht eine Klick-Zähl-Maschine!

Nun mag man mit journalistischem Ethos zwar redaktionsintern das letzte Wort behalten. Gegen die Macht der Algorithmen allerdings kommt man damit kaum an. Im Kampf um Aufmerksamkeit haben es differenzierte Analysen schwerer als knallige Schlagzeilen, und emotionale, persönliche Geschichten gehen eher „viral“ als gut recherchierte Reportagen. Dass Greta Thunberg vor einiger Zeit keinen Sitzplatz in der Deutschen Bahn bekommen hatte und sich für einen Teil der Strecke in den Gang des Zuges setzen musste, beschäftigte die Öffentlichkeit in einer Weise, die man Klimaforscherinnen und Klimaforschern für ihre wissenschaftliche Arbeit nur wünschen kann. Die Versuchung ist groß, im Schielen auf Reichweite und Auflage die Klickzahlen entscheiden zu lassen und nicht das journalistische Ethos – zumal diejenigen, die die Mechanismen der Aufmerksamkeitsökonomie am geschicktesten zu nutzen wissen, auch die publizistische Deutungshoheit über gesellschaftlich relevante Ereignisse gewinnen. Das leistet dem Schwarz-Weiß-Denken Vorschub, weil steile Thesen für oder gegen etwas in der Regel mehr Beifall bekommen als differenzierte Argumentationen. Polarisierung wiederum fördert die Spaltung unserer Gesellschaft und erschwert die Verständigung.

Diese Entwicklungen lassen sich politisch nicht einfach „wegregulieren“. Natürlich gelten auch im Netz für die Meinungs- und Pressefreiheit die Regeln zum Ehren- und Jugendschutz sowie die Schranken der allgemeinen Gesetze, zum Beispiel der Schutz vor Beleidigungen durch das Strafrecht. Doch darf es aus gutem Grund kein spezifisches Gesetz geben, das bestimmen würde, was die Medien zum Beispiel an konkreten Meinungen oder Themen veröffentlichen dürfen oder gar müssen.

Grundpfeiler der Demokratie

Die Freiheit und Unabhängigkeit der Medien wird in Deutschland als einer der Grundpfeiler unserer Demokratie besonders geschützt. Denn sollen die Medien der Politik kritisch auf die Finger schauen können, müssen sie frei von staatlicher Einflussnahme sein. Wünschenswert und möglich aber sind Regeln, die dafür sorgen, dass digitale Plattformen wie etwa Youtube ihrer Verantwortung für eine anständige Debattenkultur im Netz noch besser gerecht werden. Sie müssen die Kommentarspalten besser moderieren und strafrechtswidrige Inhalte löschen, ohne dass Beweise verloren gehen.

Außerdem müssen sie dafür sorgen, dass journalistisch aufbereitete Informationen nicht im Rauschen des Netzes untergehen. Deshalb ist der neue Medienstaatsvertrag der Länder ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, in dem er erstmals auch Regeln aufstellt, um Akteure wie Facebook oder Google in das System der Medienvielfaltssicherung einzubinden. Die Digitalisierung konfrontiert uns einmal mehr mit der Erkenntnis, dass demokratische Errungenschaften wie die Pressefreiheit immer wieder neu errungen werden müssen, um Bestand zu haben. Mit dieser Erkenntnis konfrontiert uns im Übrigen auch das Erstarken einer Partei, deren Mitglieder keine Gelegenheit auslassen, Journalistinnen und Journalisten öffentlichkeitswirksam in Verruf zu bringen und ein Klima des Misstrauens zu schüren. Angesichts dieser Entwicklungen braucht unsere Demokratie ihre Wächter dringender denn je: Journalistinnen und Journalisten, die das Berufsethos auch unter schwierigen Bedingungen hochhalten und sich dabei weder einschüchtern noch korrumpieren lassen. Denn eine freie Presse, eine kritische, informierte Öffentlichkeit und ein lebendiger Diskurs sind die stärksten Garanten für eine lebendige Demokratie. Aus eben diesem Grund sollten wir uns auch unsere Debattenkultur in der digitalen Welt nicht von der Technologie diktieren lassen, sondern umgekehrt nach Möglichkeiten suchen, wie das Netz zu jener Debattenkultur beitragen kann, die unsere Demokratie braucht und verdient.

