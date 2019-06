Journalistin Mesale Tolu spricht über ihre Zeit im Gefängnis

Mannheim.Mesale Tolu spricht mit fester Stimme. Auch als sie davon erzählt, wie maskierte Männer mit Maschinengewehren ihre Wohnung in Istanbul stürmten. Wie sie mit dem Knie eines Polizisten im Rücken auf dem Boden lag, während ihr kleiner Sohn, gerade mal zwei Jahre alt, verständnislos weinte. Auch, als sie von dem „erniedrigenden Übergriff“ berichtet, einer Nacktuntersuchung im Gefängnis. Davon, wie diese Erlebnisse, wie Wut und Angst gelegentlich wieder hochkochen.

Im April 2017 stürmte eine Antiterroreinheit die Istanbuler Wohnung der deutschen Journalistin und Übersetzerin, deren Familie aus der Türkei stammt. Zuvor war bereits ihr Mann festgenommen worden. Beiden wird - bis heute, das Verfahren läuft noch - die Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation und Terrorpropaganda vorgeworfen. Ihr Partner war bei der Oppositionspartei HDP im zentralen Wahlrat. Tolu soll laut Anklage Mitglied der in der Türkei verbotenen marxistisch-leninistischen Partei MLKP sein. Acht Monate lang war sie politische Gefangene in der Türkei. Über ihre Geschichte und die aktuelle Lage in der Türkei hat Mesale Tolu in Mannheim gesprochen. Auf Einladung von Amnesty International las sie im Community Art Center in der Neckarstadt-West aus ihrem Buch „Mein Sohn bleibt bei mir!“.

Hoffnung auf Dominoeffekt

Die Neuauflage der Istanbuler Bürgermeisterwahl, die am Sonntag zum zweiten Mal der Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu gewonnen hat, gibt der 34-Jährigen Hoffnung: Dass die Menschen ihren Willen nach Veränderung bekräftigt haben, sei ein großes Zeichen. Inzwischen hätten Präsident Recep Tayyip Erdogan und seine Regierungspartei AKP drei wichtige Städte verloren: Izmir, Ankara und Istanbul. „Das sind Orte, in denen ein Großteil der Bevölkerung lebt. Allein in Istanbul wohnen rund 20 Prozent der Menschen in der Türkei. Das sind wirtschaftlich und politisch zentrale Städte.“ Tolu hofft nun auf einen Dominoeffekt: darauf, dass weitere Städte an die Opposition fallen..

Die Journalistin weiß aber auch, wie sehr Erdogan das präsidiale System auf sich zugeschnitten hat - und wie sehr er an der Macht hängt. Selbst wenn er das Land weiter in den Ruin treibe. Sie spricht den Verfall der Lira an und die schwierige wirtschaftliche Situation. „In den vergangenen drei Jahren hat sich die Lage für viele Menschen in der Türkei drastisch verschlechtert“, betont Tolu. Die Regierung habe nicht mehr das Bedürfnis, sich rechtsstaatlich zu zeigen, halte sich nicht an internationale Abmachungen. Dass Erdogan Gegenwind bekommt und die Oppositionsparteien sich dafür zusammengetan haben, bewertet sie als „kleine Veränderung, die aber etwas Großes auslösen kann“.

Der Journalistin droht eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren. Falls sie verurteilt wird, ist sie in Deutschland zwar in Sicherheit. Dennoch fühlt sie eine „indirekte Unfreiheit“. In das Herkunftsland ihrer Familie wird sie dann nicht mehr reisen können. „Vor allem ist es beunruhigend zu wissen, dass Menschen dort so einfach zu sehr langen Gefängnisstrafen verurteilt werden können.“ Es gebe viele, die in der Türkei viel Schlimmeres durchmachen als sie.

Mit teilweise mehr als 24 anderen Frauen lebte Mesale Tolu in einer Zelle, sechs Monate lang auch mit ihrem kleinen Sohn. „Serkan war unser einziger Lichtblick, mit seinem bunten und fröhlichen Wesen, das keine Regeln kennt.“ Ein Kind sei das Gegenteil von dem, was der türkische Staat mit dem Gefängnis anrichten wolle: Repressalien, Eintönigkeit, Leere, Depression.

Auch als sich in Mannheim ein Mann einschaltet, der ein Unterstützer Erdogans ist, und ihr vorwirft, sie erzähle Unwahrheiten, bleibt Mesale Tolu gelassen und höflich. Sie argumentiert mit Zahlen, nennt konkrete Beispiele - und bedankt sich bei dem Mann: dafür, dass er offen seine Meinung sagt.

