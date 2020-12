Jubelbilder und Proteste

Baku/Eriwan.Mit einer riesigen Militärparade hat Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev seine Erfolge im Krieg um die Südkaukasusregion Berg-Karabach gefeiert. An seiner Seite: der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der extra für die Feierlichkeiten in die Hauptstadt Baku gereist war. Mit Corona-Schutzmasken liefen die Staatschefs am Donnerstag über einen roten Teppich, posierten vor den Flaggen ihrer beiden Länder und winkten.

Was auf den Jubelbildern nicht zu sehen war: Der jüngste Krieg hat auch Tausende von Aliyevs Landsleuten das Leben gekostet. Insgesamt starben auf beiden Seiten mehr als 4600 Menschen, die meisten von ihnen Soldaten. Aserbaidschan holte sich weite Teile des Anfang der 1990er verlorenen Gebiets zurück. Doch gelöst ist der Karabach-Konflikt noch lange nicht.

Während das politische Baku sich am Donnerstag den Sieg feierte, spitzte sich die Lage in Armenien weiter zu. Viele Armenier empfinden das vor vier Wochen geschlossene Waffenruhe-Abkommen als Kapitulation. Die Opposition fordert deshalb den Rücktritt von Premierminister Nikol Paschinjan. Bei erneuten Protesten mit Tausenden Teilnehmern in Eriwan wurden Dutzende Menschen festgenommen. dpa

