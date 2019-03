„Jüdisches Forum“ geplant

Stuttgart.Die Südwest-CDU will auf ihrer Vorstandssitzung heute in Stuttgart das „Jüdische Forum der CDU Baden-Württemberg“ ins Leben rufen. Das überparteiliche und offene Forum soll mit mehreren Veranstaltungen pro Jahr den Blick auf jüdisches Leben und jüdische Kultur in der Mitte der Gesellschaft richten und den Austausch und das Miteinander der Menschen und Religionen fördern, wie Generalsekretär Manuel Hagel, Initiator des Forums, im Gespräch mit dieser Zeitung erklärte. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) wird die Schirmherrschaft übernehmen, der Auftakt soll im Sommer erfolgen.

Die Organisation des Forums soll an der Landesgeschäftsstelle der CDU angesiedelt sein. Ihre Mitarbeit bereits zugesagt haben unter anderen die wichtigsten Vertreter der jüdischen Gemeinden in Baden-Württemberg: Barbara Traub, Vorstandssprecherin der Israelitischen Religionsgemeinschaft (IRG) Württembergs und Präsidiumsmitglied des Zentralrats der Juden Deutschlands, sowie von der IRG Baden der Vorsitzende Rami Suliman und Geschäftsführer Thorsten Orgonas.

Blick in die Zukunft

Auch Michael Blume, Religionswissenschaftler und Antisemitismusbeauftragter der baden-württembergischen Landesregierung, wird das Forum begleiten und beratend tätig werden. Blume vernimmt seit einiger Zeit die wachsende Sorge in den jüdischen Gemeinden angesichts zunehmend radikaler antisemitischer Äußerungen vor allem in sozialen Medien. „Nicht die Zahl der Antisemiten hat sich erhöht, aber die Agitation hat zugenommen“, sagt er.

Blume und Hagel sehen in dem Forum die Möglichkeit, einen neuen Impuls zu setzen. „Mich erreichen Rückmeldungen aus den jüdischen Gemeinden und von jungen Menschen, dass es Juden zunehmend wichtig ist, nicht nur als Opfer und bei Trauer- und Gedenkveranstaltungen wahrgenommen zu werden“, sagt Blume. „Sie wollen, dass es nicht nur um die Vergangenheit geht, sondern darum, wie die gemeinsame Zukunft in Deutschland gestaltet werden kann.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.03.2019