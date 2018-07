Junckers letzte große Mission

Anzeige

Brüssel.Wenn Jean-Claude Juncker morgen in Washington landet, wird er wohl an einen fast schon legendären Besuch Ende der 1990er Jahre zurückdenken. Damals war der heute 63-Jährige Finanzminister des Großherzogtums Luxemburg, und der Start des Euro lag in der Luft. An einem Sonntagmorgen erhielt er – noch im Hotel – einen Anruf aus dem US-Finanzministerium. Der Minister höchstselbst wollte ihn zum Frühstück treffen. Juncker später: „Als ich hörte, dass der US-Finanzminister den Amtskollegen aus dem kleinen Luxemburg sprechen wollte, wusste ich, dass der Euro ein Erfolgsprojekt werden würde.“

Ein Erfolgsprojekt könnte der inzwischen zum Präsidenten der mächtigen EU-Kommission avancierte konservative Juncker heute gut gebrauchen. Aber die Zeit für schöne Anekdoten ist vorbei. Zwischen dem US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump und der EU droht ein Handelsstreit die einstige Freundschaft endgültig zu zerstören. Der Präsident ist erbost über europäische Autos, EU-Importüberschüsse und Geldbußen für US-Konzerne wie Google. Juncker will versuchen, ihn wieder einzufangen und zu überzeugen, statt auf Strafzölle auf ein gemeinsames Regelwerk für fairen Handel zu setzen. Eine riesige Aufgabe, von der nicht wenige befürchten, dass der einstmals dienstälteste Regierungschef Europas (1995 bis 2013) ihr nicht gewachsen sein könnte.

Zwar galt der studierte Jurist und Rechtsanwalt mit seiner europäischen Erfahrung auch als langjähriger Chef der Euro-Gruppe bei seiner Amtsübernahme 2014 als gelungene Wahl. Doch es sind Auftritte wie der beim Nato-Gipfel vor wenigen Wochen, die Zweifel an seiner gesundheitlichen Belastbarkeit aufkommen lassen. Juncker schwankte beim Betreten des Podiums und musste vom portugiesischen und niederländischen Ministerpräsidenten gestützt werden. Eine schwere Ischias-Attacke nannte die Kommission als Grund.