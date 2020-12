Jung, liberal und schwul

Washington.Während der demokratischen Vorwahlen war Pete Buttigieg (38) ein Liebling des liberalen Parteiflügels, gewissermaßen das jugendliche Pendant zu Grandseigneur Bernie Sanders. Er habe glänzende Chancen, eines Tages der erste schwule Präsident der Vereinigten Staaten zu werden, feierten progressive Demokraten den ehemaligen Bürgermeister der Stadt South Bend im Bundesstaat Indiana. Buttigieg bekennt sich offen zu seiner Homosexualität. Er galt als Hoffnungsträger einer aufstrebenden Generation von Nachwuchspolitikern.

Nun will „Mayor Pete“ (Bürgermeister Pete) sich mit dem vergleichsweise obskuren Job des Verkehrsministers unter dem designierten Präsidenten Joe Biden begnügen. Ein eher blasser Kabinettsposten, dessen Profil der dynamische 38-Jährige aber als Verfechter erneuerbarer Energien und dringend notwendiger Investitionen in eine marode Infrastruktur deutlich schärfen kann.

Buttigieg, Sohn eines maltesischen Vaters und einer Mutter aus Kalifornien, ist eine Ausnahmeerscheinung in der US-Politik. Er studierte an der Harvard University und schloss sein Studium der Philosophie, Politikwissenschaften und Volkswirtschaft an der britischen Hochschule Oxford ab. Der belesene und mehrsprachige Weltbürger zögert nicht, Fragen von Reportern auf Französisch oder Norwegisch zu beantworten. Seine Allgemeinbildung, die bestechende Eloquenz und jenes lässige Selbstvertrauen, wenn er in Debatten selbst mit den kniffligsten Fragen konfrontiert wird, erinnern an einen anderen Superstar der Partei: Barack Obama, der ebenfalls einen kometenhaften Aufstieg feierte und den Buttigieg als sein politisches Vorbild ansieht.

Mit 29 Jahren Bürgermeister

Interesse an der Politik demonstrierte der damals 22-Jährige, als er sich 2004 entschied, für den demokratischen Präsidentschaftskandidaten John Kerry zu arbeiten. Danach war Buttigieg für das Beratungsunternehmen McKinsey als Spezialist in Fragen der Energiewirtschaft tätig. Als Reservist diente er in der US-Marine, ehe er 2011 mit 29 Jahren der zweitjüngste Bürgermeister in der Geschichte von South Bend wurde. Dort profilierte sich der Senkrechtstarter als Vorkämpfer für den sozialen Wohnungsbau und die Modernisierung der Infrastruktur.

2014 ließ er für einen siebenmonatigen Einsatz in Afghanistan sein Amt ruhen. Nach acht Jahren als Regierungschef der Stadt im eher konservativen Indiana wagte Buttigieg den Sprung auf die nationale Bühne: 2020 bewarb er sich als Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Er verkaufte sich als Anhänger des „demokratischen Kapitalismus“, also faktisch als sozialliberaler Kandidat.

Der Glanz des „neuen Gesichts“ werde bald wieder verblassen, sagten politische Experten voraus. Doch souveräne Auftritte Buttigiegs bei den ersten Fernsehdebatten und überraschende Erfolge bei den ersten Vorwahlen in Iowa und New Hampshire ließen Etablierte in der Partei aufhorchen. Nach Joe Bidens Durchmarsch in South Carolina warf Buttigieg jedoch das Handtuch. Mit der Berufung zum Verkehrsminister, die der Senat erst noch bestätigen muss, wird der 38-Jährige ein Ressort mit über 50 000 Mitarbeitern leiten. Dabei könnte der Jung-Star dem Ministerium zu neuer Prominenz verhelfen.

Schließlich will der nächste Präsident mit Infrastruktur-Investitionen in Höhe von mehreren Billionen Dollar fünf Millionen neue Jobs schaffen. Es gehe ihm darum, „modernere Straßen, Brücken und Flughäfen sowie Leitungen zu bauen, die sauberes Wasser in unsere Häuser und Wohnungen bringen“, insbesondere in ärmeren ländlichen und städtischen Gegenden, gelobte Biden. Dieses Megaprojekt, bei dem erneuerbare Energien im Mittelpunkt stehen werden, soll der Ex-Bürgermeister managen.

Flankiert wird Buttigieg bei diesem ambitionierten Vorhaben von Bidens „Energie-Zar“ John Kerry, dessen Präsidentschaftskampagne er damals unterstützte. Wie Kerry ist auch Buttigieg ein Fan des Pariser Klimaabkommens. Er plädiert ebenfalls dafür, dessen Auflagen sogar zu verschärfen. Vervollständigt wird das Trio von Jennifer Granholm (61): Die frühere Gouverneurin des Bundesstaats Michigan soll Energieministerin werden.

Granholm beriet vor vier Jahren Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton in Fragen der Energiepolitik. In zwei Amtsperioden als Regierungschefin Michigans kämpfte sie unermüdlich für die Förderung erneuerbarer Energien. Sie ist eine konsequente Verfechterin von Bidens Plan, die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2050 auf null zu drücken. Als Chefin des Energieressorts wird es aber ihre vorrangige Aufgabe sein, Amerikas Nuklearprogramm zu verwalten. Dieses macht drei Viertel ihres Ressorts aus und wird von Insidern scherzhaft „Atomwaffenministerium“ genannt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.12.2020