Junge sollen mitgestalten dürfen

Berlin.Kinder und Jugendliche sollten nach Ansicht des Hauptgeschäftsführers des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, stärker an der Stadtentwicklungsplanung beteiligt werden. Spielplatzplanung allein reiche nicht. Die Beteiligung müsse weiter gehen, sagte Dedy am Donnerstag in Berlin. „Es geht um den Blick der Kinder auf die Stadt.“ Er nannte als Beispiele Stadtbegehungen mit kleineren Kindern, bei denen diese gefragt werden, wo sie gerne und nicht gerne seien, oder den Einsatz von Spielen, mit denen Kinder die Stadt virtuell weiterentwickeln können.

123 Gemeinden befragt

Anlass war eine am Donnerstag veröffentlichte nicht-repräsentative Umfrage im Auftrag des UN-Kinderhilfswerks Unicef unter 123 großen, mittelgroßen und kleine Kommunen zum Weltkindertag am 20. September. Darin wurde untersucht, mit welchen Maßnahmen Städte und Gemeinden versuchen, kinderfreundlicher zu werden. 93 Prozent der befragten Kommunen stuften demnach zwar die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen als eher wichtig oder sehr wichtig ein.

„Doch das Ziel, Kinder und Jugendliche systematisch und wertschätzend in politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Prozesse einzubeziehen und ihre Meinung zu berücksichtigen, ist noch längst nicht in allen Kommunen erreicht“, hieß es von Unicef. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020