Juso-Chef ist Fan des FC Bayern

Juso-Chef Kevin Kühnert ist seit seiner Kindheit auch Fan des FC Bayern München. „Wir hatten in den 90er Jahren keinen Bundesligisten in Berlin. Da ging der Blick zwangsläufig über den Tellerrand hinaus. Zu jener Zeit lief ja viel übers Fernsehen. Und dort wurde am meisten über den FC Bayern berichtet. Damals, als Kind, konnte ich mich problemlos mit dem FC Bayern identifizieren“, sagte der 30 Jahre alte SPD-Politiker der „Augsburger Allgemeinen“ in einem Interview vor dem Bundesligastart. Der deutsche Fußball-Rekordmeister mache es einem jedoch zunehmend schwer, „mit Überzeugung zu ihm zu stehen“, findet Kühnert, der auch große Sympathien für Arminia Bielefeld und Tennis Borussia Berlin hat. dpa

