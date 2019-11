Jusos sehen Groko-Aus

Schwerin.Zwei Wochen vor dem entscheidenden SPD-Parteitag verstärken die Jusos ihr Drängen auf einen Ausstieg aus der großen Koalition. „Für uns ist klar: Am Nikolaus ist Groko-Aus“, sagte auf dem Juso-Bundeskongress in Schwerin die bayerische Landeschefin des Parteinachwuchses, Anna Tanzer, unter dem Jubel der knapp 300 Delegierten. Zuvor hatte schon der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert (Bild) die Abkehr von CDU/CSU gefordert und seine Partei aufgerufen, Mehrheiten für Rot-Rot-Grün anzustreben. Die SPD will auf ihrem Parteitag vom 6. bis 8. Dezember eine neue Parteispitze wählen und eine Halbzeitbilanz des ungeliebten Bündnisses mit der Union ziehen.

Auf dem am Sonntag beendeten dreitägigen Treffen verabschiedete der SPD-Nachwuchs am Sonntag das Aktionsprogramm „Zeit für Zukunft – linke Mehrheiten mit einer mutigen Sozialdemokratie erstreiten“. Die Groko sei eine Regierung des kleinsten gemeinsamen Nenners, heißt es darin. Viele Menschen seien damit unzufrieden, die SPD habe das bei der Europawahl und den Landtagswahlen im Osten zu spüren bekommen. Kühnert – mit 88,6 Prozent wiedergewählt – sieht den Einfluss der Parteijugend gewachsen und setzt auf einen Kurswechsel. „Wir werden unser gesteigertes politisches Gewicht verstärkt einsetzen, um weniger Formelkompromisse auf Parteitagen zu schließen“, kündigte er an. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.11.2019