Justizministerin Barley trifft Facebook-Vertreter

Berlin (dpa) - Im Datenskandal um Facebook will Justizministerin Katarina Barley heute Druck auf das weltgrößte Online-Netzwerk machen.

Sie empfängt am Nachmittag (ab 15.00 Uhr) ranghohe Facebook-Vertreter aus Europa. Barley will «umfassende Aufklärung» darüber, ob deutsche Nutzer betroffen seien und was Facebook tun wolle, um so etwas in Zukunft zu verhindern.

Barley hält es nach eigenen Worten für realistisch, Facebook zur Offenlegung seiner Rechenvorgänge zu bringen. Nach solchen Algorithmen wird zum Beispiel entschieden, welche Werbung Nutzer zu sehen bekommen. «Grenzen gegenüber der Marktmacht von solchen Unternehmen dürfen wir nicht akzeptieren», sagte die Ministerin am Sonntagabend in der ZDF-Sendung «Berlin direkt». Der Staat und die EU setzten die Regeln fest, an die sich Unternehmen halten müssten. «Hier geht es wirklich um eine Bedrohung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit», warnte Barley. Zu dem Treffen soll unter anderem Facebooks europäischer Politik-Chef Richard Allan kommen.