Kabinett will Erhöhung des Wohngeldes beschließen

Berlin (dpa) - Das Bundeskabinett will heute unter anderem eine Erhöhung des Wohngelds beschließen. Zum 1. Januar soll der staatliche Mietzuschuss für einen Zwei-Personen-Haushalt von 145 Euro auf 190 Euro im Monat steigen.

Von dem Zuschuss profitieren Haushalte mit geringem Einkommen, die zur Miete oder im eigenen Eigentum wohnen und keine Unterstützung wie zum Beispiel Hartz IV bekommen.

Von der Neuregelung sollen nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) rund 660.000 Haushalte profitieren. Die Reform soll demnach vor allem Familien und Rentnern zugute kommen. Ende 2017 bezogen nach Angaben des Statistischen Bundesamts rund 592.000 Haushalte Wohngeld, 1,4 Prozent aller privaten Haushalte. Anders als bisher soll die Höhe laut RND künftig alle zwei Jahre an die Entwicklung von Bestandsmieten und Einkommen angepasst werden. Zuletzt war das Wohngeld Anfang 2016 angepasst worden.

Auf dem Kabinettstisch liegt auch die deutsche Beteiligung an der Libanon-Mission der Vereinten Nationen (Unifil), die um ein weiteres Jahr verlängert werden soll. Derzeit sind etwa 130 Soldaten in Führungsstäben und als Teil der maritimen Unifil-Komponente eingesetzt. Sie unterstützen die libanesische Regierung dabei, die Seegrenzen zu sichern und Waffenschmuggel von See zu verhindern. Im Einsatz ist derzeit die Korvette «Oldenburg».