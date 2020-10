Kämpfe halten an

Baku/Eriwan.In der Konfliktregion Berg-Karabach im Südkaukasus hält auch eine neue Waffenruhe nicht. Armenien und Aserbaidschan warfen sich am Montag bereits kurz nach Inkrafttreten Verstöße gegen die Vereinbarung vor. Es war bereits der dritte Anlauf, der scheiterte. Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium in Baku meldete einen Beschuss der Stadt Terter. Zudem seien eigene Soldaten in dem Dorf Safiyan angegriffen worden.

Das armenische Verteidigungsministerium warf Baku eine gezielte „Desinformation“ vor. Die aserbaidschanischen Streitkräfte hätten 45 Minuten nach Inkrafttreten der Waffenruhe den Artilleriebeschuss von Berg-Karabach wieder aufgenommen, sagte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums in Eriwan. Demnach gab es vor allem im Südosten der Region „heftige Kämpfe“.

Am Abend sprach das armenische Verteidigungsministerium von Gefechten entlang der gesamten Front. Der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan sagte, es sei erneut nicht gelungen, eine neue Feuerpause zu etablieren. Der neue Anlauf für eine Waffenruhe war unter US-Vermittlung am Sonntag vereinbart worden. Die Gefechte um Berg-Karabach dauern bereits seit Ende September an. dpa

