Kämpfer für die Menschenwürde

Der Richter und Staatsanwalt Fritz Bauer war maßgeblich am Zustandekommen der Auschwitz-Prozesse beteiligt. Vor 50 Jahren starb er in Frankfurt. © dpa

Frankfurt.Die größte Auszeichnung für sein Lebenswerk wird Fritz Bauer erst 50 Jahre nach seinem Tod zuteil: Am 16. Mai dieses Jahres wurde im Frankfurter Haus Gallus die Urkunde über die Aufnahme der Schrift- und Tondokumente des 1963 bis 1965 in ebenjenem Saal geführten Auschwitz-Prozesses ins Weltdokumentenerbe der Unesco überreicht. In dem Prozess standen sich Überlebende der Konzentrationslager als

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4471 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.06.2018