Käßmann beklagt Druck auf Frauen

Mit Blick auf den Muttertag beklagt die evangelische Theologin Margot Käßmann (Bild) den Druck auf Frauen in der Gesellschaft. Mütter sollten nach Forderung der Ex-Landesbischöfin „die Freiheit haben, ihr Muttersein unabhängig vom Urteil anderer“ zu gestalten. Das schrieb sie in der Zeitschrift „Mitten im Leben“. Ob Rabenmutter oder Heimchen am Herd – Frauen würden zu stark von außen danach bewertet, wie sie ihr Leben gestalten. Weder seien kinderlose Frauen „karrieregeile Zicken“ – noch seien Mütter, die nicht arbeiteten, „in irgendeinem Abseits“ und müssten wieder „eingegliedert“ werden. dpa

