Kalbitz will Mitglied sein

Berlin/Potsdam.Über den Eilantrag des Brandenburger Landtagsabgeordneten Andreas Kalbitz gegen die Annullierung seiner Mitgliedschaft in der AfD soll am 21. August vor dem Berliner Landgericht verhandelt werden. Das teilte das Gericht am Mittwoch mit. Kalbitz habe einstweiligen Rechtsschutz beantragt und wolle damit erreichen, dass er weiterhin alle Rechte als Parteimitglied behalten kann.

Die Brandenburger Landtagsfraktion hatte am Dienstag einstimmig beschlossen, dass Kalbitz sein Amt als Fraktionsvorsitzender bis zu einer ersten Entscheidung des Berliner Landgerichts ruhen lassen wird. Das hatte Kalbitz selbst vorgeschlagen. Die Fraktion kam damit einer Forderung des AfD-Bundeschefs Jörg Meuthen nach.

Meuthen hatte erklärt, Kalbitz könne nach der Aberkennung der Parteimitgliedschaft nicht Fraktionsvorsitzender bleiben. Der Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alexander Gauland, begrüßte die Entscheidung. „Ich glaube, es ist für Andreas Kalbitz ein Erfolg, weil der Vorschlag, den er gemacht hat, einstimmig angenommen wurde“, sagte er. Gauland hatte nach dem Urteil zu Kalbitz die Unabhängigkeit des Bundesschiedsgerichts in Frage gestellt. dpa

