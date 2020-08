Kamala Harris schreibt Geschichte

2 Fotos ansehen Kamala Harris als Kind im Labor ihrer Mutter in Kalifornien. © dpa

Washington.Die schwarze Senatorin aus Kalifornien versteht es als Auszeichnung, wenn Donald Trump sie nach ihrer Nominierung durch Joe Biden „garstig“ nennt. Die Bezeichnung „nasty women“ gebrauchten Männer in den USA schon immer, um Frauen in ihre Schranken zu weisen, die selbstbewusst auftreten. Das ist keineswegs auf die Welt der Republikaner beschränkt. Auch im „VP-Auswahlkomitee des designierten Präsidentschaftsbewerbers der Demokraten gab es Stimmen, die Kamala Harris für zu aufmüpfig hielten.

Bidens alter Freund aus Senatstagen, Chris Dodd, verlangte eine Entschuldigung der kämpferischen Juristin für deren Breitseite in der ersten Debatte des Vorwahlkampfs der Demokraten. Das ist schon vierzehn Monate her, hatte aber nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Damals machte sich Harris noch selber Hoffnung auf die Nominierung zur Präsidentschaftskandidatin. Mit einem gezielten Angriff auf den Favoriten der Partei-Elite versuchte sie im Feld 20 Bewerber aufzufallen.

Blick für Achillesferse der Gegner

Harris rückte Biden in die Nähe rassistischer Senatoren aus dem Süden, als sie dessen frühere Opposition gegen ein Gesetz aus der Bürgerrechts-Zeit in Erinnerung rief, das vorsah, schwarze Kinder zu Schulen in weißen Nachbarschaften zu bringen und umgekehrt. „Da gab es ein kleines Mädchen in Kalifornien“, spitze die Kandidatin ihr Argument persönlich zu, dass Biden ihr fast die Zukunftschancen genommen hätte. „Und dieses kleine Mädchen war ich.“ Biden ließ die Attacke an sich abprallen. Doch die langjährige Staatsanwältin erreichte ihr Ziel und bewies einen scharfen Blick für die Achillesferse ihrer Gegner.

„Ich rufe Sie heute an, weil ich meine erste Entscheidung für das Präsidentenamt getroffen habe“, meldete sich Biden am Dienstag per Videoanruf von seinem Laptop. „Ich wünsche mir, dass Sie mir helfen, die Stellung unseres Landes zurückzugewinnen.“ Nach dem Ja-Wort machte der Kandidat seine historische Entscheidung dann per Email öffentlich. Er habe Harris über seinen verstorbenen Sohn Beau kennengelernt, der als Generalstaatsanwalt von Delaware mit der ersten Frau in diesem Amt in Kalifornien eng kooperiert habe. Diesem habe ihre Zähigkeit im Kampf gegen die Finanzindustrie damals enorm imponiert. „Ich bin stolz, dass Kamala heute mit mir in den Wahlkampf zieht.“

Biden hatte sich bereits im Frühjahr darauf festgelegt, eine Frau als „Veep“ zu berufen. Nach den Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus infolge des gewaltsamen Tods des Afroamerikaners George Floyd wuchs der Druck auf den Demokraten massiv, eine Schwarze für das Amt zu benennen. Biden hatte neben Harris auch die ehemalige Nationale Sicherheitsberaterin Susan Rice, die Ex-Polizeichefin von Orlando Val Demings, die Vorsitzende der schwarzen Abgeordnetengruppe im Repräsentantenhaus, Karen Bass, und die progressive Politikerin Stacey Abrams aus Georgia und die Bürgermeisterin von Atlanta Keisha Lance Bottoms interviewt.

In der Endausscheidung fanden sich außerdem die linke Senatorin Elizabeth Warren und die Gouverneurin aus Michigan, Gretchen Whitmer. Den Ausschlag machte am Ende ein Kriterium, das der 77-jährige Biden im Mai als das Wichtigste nannte: „Wenn mir etwas passiert, muss die Person unmittelbar dazu in der Lage sein, das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten auszuüben“. Ihre Karriere erinnerte Biden an die Barack Obamas, dem er acht Jahre lang als Vizepräsident zur Seite stand.

Seit 2016 im Senat

Die als Tochter von Einwanderern aus Indien und Jamaica in Oakland zur Welt gekommene Kamala studierte wie Obama Rechtswissenschaften. Sie nahm in San Francisco einen Job als Staatsanwältin an. 2010 wählten die Kalifornier die Juristin mit dem messerscharfen Verstand zum ersten weiblichen „Attorney General“. Sie war gleichzeitig die erste Person mit afroamerikanischen oder asiatischen Hintergrund in dieser Position. Bereits 2016 saß Harris als Nachfolgerin Barbara Boxers für die Demokraten im US-Senat. In kürzester Zeit machte sie sich durch ihre blitzgescheiten Fragen bei Anhörungen von Mitgliedern der Trump-Regierung einen Namen.

Wie Obama warf die Jung-Senatorin nach nur zwei Jahren ihren Hut für das Weiße Haus in den Ring. Bei ihrer Ankündigung in Oakland mobilisierte sie im Januar 2019 mit über 20 000 Teilnehmern sogar mehr Menschen als der „Yes-We-Can“-Kandidat von 2008. „Sie ist mehr als vorbereitet für die Aufgabe“, lobte Obama die Frau, die oft mit ihm verglichen wird. „Das ist ein guter Tag für unser Land“, erklärte Obama zu ihrer Nominierung. „Lasst uns dieses Ding jetzt gewinnen.“

