Kampf für Frauen und Kinder

Viernheim/Berlin.Als Thorsten Schäfer-Gümbel vor seinem angekündigten Abschied aus der Politik überraschend für einige Wochen Co-Parteichef der Bundes-SPD war, hatte er noch eine wichtige Personalie zu verkünden: die Nachfolge der ins Europaparlament gewechselten Katarina Barley als Bundesjustizministerin der großen Koalition.

Am 19. Juni vorigen Jahres stellte er überraschend Christine Lambrecht aus dem Kreis Bergstraße für das Amt vor. Das war ausgerechnet am 54. Geburtstag der Viernheime-rin, die erst an diesem Morgen telefonisch über ihre Nominierung unterrichtet worden war. „Das war schon ein Gänsehautmoment“, sagte Lambrecht damals, zumal sie bei dem Anruf der anderen kommissarischen Parteivorsitzenden Malu Dreyer eigentlich nur Glückwünsche zum Wiegenfest erwartet hatte.

Initiative gegen Hass im Netz

Lambrecht hatte als neue Bundesministerin kaum jemand auf dem Schirm, obwohl die Südhessin schon rechtspolitische Sprecherin der SPD im Bundestag war, ebenso Parlamentarische Geschäftsführerin, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und als Parlamentarische Staatssekretärin erst im Justiz- und dann im Finanzministerium schon Regierungserfahrung gesammelt hatte. Doch die in der SPD-Fraktion zur Parlamentarischen Linken zählende Frau und ehemalige Rechtsanwältin ist nicht der Typ einer marktschreierisch auftretenden Politikerin, die sich um Mikrofone reißt. Und so blieb sie auch als Justizministerin im Kabinett Angela Merkel in der Öffentlichkeit eher unauffällig.

Das heißt aber nicht, dass Lambrecht nicht weiß, was sie will. Sie setzt ihre Agenda beharrlich um und bringt dabei auch jede Menge sozialdemokratische Akzente ein, ohne dass es zu den in der Vergangenheit oft mit dem Amt verbundenen lautstarken Auseinandersetzungen mit CSU-Innenminister Horst Seehofer gekommen ist.

In den erst knapp 15 Monaten ihrer Amtszeit als Justizministerin machte Lambrecht vor allem mit Initiativen gegen Hass und Hetze im Netz, gegen Antisemitismus, für die Verschärfung der Mietpreisbremse, den Einsatz für eine Verschärfung des Waffenrechts, für erhöhte Geldbußen bei kartellrechtlichen Sanktionen gegen große Unternehmen und nicht zuletzt den Plan für die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz von sich reden.

Lambrecht war es auch, die Gesetze zur Strafbarkeit des Filmens von Toten nach Verkehrsunfällen und das „Upskirting“ auf den Weg gebracht hat – also das Fotografieren oder Filmen unter den Rock von Frauen. Dieses inzwischen beschlossene Gesetz betrachtet sie als wichtigen Beitrag gegen die „schamlose Verletzung der Intimsphäre“. Überhaupt hat sich Lambrecht sehr deutlich gegen jede Form der sexualisierten Gewalt gegen Frauen und vor allem Kinder positioniert.

Zum Strafrecht gegen Kindesmissbrauch hat sie auch ihre ursprüngliche Position korrigiert, wonach Gesetzesverschärfungen nicht der richtige Weg seien zur Eindämmung derartiger Verbrechen. Vor wenigen Wochen plädierte sie – auch unter dem Eindruck des Skandals von Lügde – nun doch für höhere Strafen. Nach ihren Plänen soll sexueller Missbrauch von Kindern künftig in jedem Fall als Verbrechen eingestuft und mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr belegt werden. Auch den Besitz von Kinderpornografie will sie härter bestrafen.

Befürworterin von Rot-Rot-Grün

Hat sie sich in diesem Bereich also durchaus den Positionen der Unionsparteien angenähert, steht Lambrecht aber weiter zu ihren linken Wurzeln und schließt auch eine rot-rot-grüne Koalition im Bund nicht aus. Sollte es tatsächlich jemals dazu kommen, wird sie aber selbst nicht mehr mit von der Partie sein. Erst im Unterbezirksvorstand, dann mit einer persönlichen Erklärung an ihre Parteifreunde hat Lambrecht am Wochenende angekündigt, dass sie bei der Bundestagswahl nicht mehr antreten wird.

Aus Parteikreisen wird versichert, dies habe keine politischen Hintergründe. Die in Mannheim geborene und sechs Mal im Wahlkreis Bergstraße oder über die hessische Landesliste der SPD gewählte Abgeordnete hält es mit dann 56 Jahren für an der Zeit, den Rückzug anzutreten.

