Kampf gegen russische Hacker

In der Sowjetunion wurden einst hunderttausende Mathematiker und Programmierer für die Militär- und Rüstungsindustrie ausgebildet. Als das Sowjet-Imperium Anfang der 90er Jahre zusammenbrach, wurde auf einmal eine Legion erstklassiger Experten freigesetzt. Viele fanden ehrliche Jobs in der freien Wirtschaft oder an den Universitäten. Doch einige setzten ihr Wissen gleich mit krimineller Energie ein.

Organisierter Untergrund

Bereits 1995 wurde ein russischer Mathematiker und Programmierer festgenommen, dem es gelang, in die Systeme der Citibank einzubrechen und sich selbst zehn Millionen Dollar zu überweisen. 20 Jahre später ist die russische Cybercrime-Szene längst eine gut organisierte Untergrund-Industrie. Sie wirft mehr als genug ab, um in Wachstum zu investieren und die besten Profis zu bezahlen, wie der russische Virenjäger Eugene Kaspersky betont. Diese suchten dann zum Beispiel nach noch unbekannten Software-Schwachstellen für Online-Einbrüche, den sogenannten Zero-Day-Lücken. Nur recht selten gelingt westlichen Ermittlern ein Erfolg gegen diese Schattenwirtschaft. Als einen Triumph feierten sie 2014 die Festnahme von Roman Seleznew, der unter anderem einen florierenden Handel mit erbeuteten Kreditkartendaten betrieb. Er wurde in den USA zu 14 Jahren Haft verurteilt.

Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) vermutet hinter dem Hackerangriff auf die Bundesdatennetze russisches Machtstreben. „Offenbar mehren sich die Anzeichen, dass russische Hacker hinter der Attacke stehen. Dies wäre nur ein weiterer Versuch aus Russland, Unruhe in Deutschland zu stiften und letztlich das politische System zu destabilisieren“, sagte Kauder der „Augsburger Allgemeinen“. Von einer freundlichen Zusammenarbeit, wie sie sich nach dem Mauerfall 1989 anzubahnen schien, sei man inzwischen weit entfernt. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass ausländische Hacker in das bislang als sicher geltende Datennetzwerk des Bundes und der Sicherheitsbehörden eingedrungen waren.

