Kampf um Europa spitzt sich zu

Mailand/Zagreb.Es war wie ein Fernduell: Während Europas Rechtspopulisten und Nationalisten am Wochenende in Mailand eine „neue Ära“ beschworen, kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel wenige Tage vor der Europawahl entschiedene Gegenwehr an – ebenso wie Tausende Demonstranten. „Der Nationalismus ist der Feind des europäischen Projekts“, sagte Merkel in Zagreb. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erinnerte daran, wie sehr Europa gerade Deutschland nütze. Am Sonntag organisierten EU-Freunde in Dutzenden Städten Demonstrationen gegen Rechts.

Bei der am Donnerstag beginnenden Europawahl erwarten Rechtspopulisten Zugewinne. Italiens Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini bereitet die Gründung einer rechten „Superfraktion“ im Europaparlament vor. Er feierte den Schulterschluss mit Partnern wie der Alternative für Deutschland, der französischen Nationalistin Marine Le Pen und dem niederländischen Islamgegner Geert Wilders am Samstag bei einer Kundgebung in Mailand. Die österreichische FPÖ ist ebenfalls mit an Bord, ist jedoch wegen des Skandals um ihren langjährigen Parteichef Heinz-Christian Strache in eine schwere Krise gestürzt. AfD-Chef Jörg Meuthen sagte, die FPÖ bleibe aber enger Partner.

Derweil demonstrierten am Sonntag viele Zehntausend Menschen in mehreren deutschen Städten für die europäische Einigung und gegen Nationalismus. Die Veranstalter sprachen von 150 000 Teilnehmern in ganz Deutschland. Allein die nach ihren Angaben größte Veranstaltung in Köln bezifferten sie auf 45 000 Teilnehmer. Polizei oder andere Beobachter schätzten die Zahlen teilweise geringer ein. Auch in weiteren europäischen Städten gab es Demonstrationen. dpa

