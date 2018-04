Kampf um jeden Einwohner

Anzeige

Warum sind Einwohnerzahlen so wichtig?

Je niedriger sie sind, desto weniger Geld fließt aus dem kommunalen Finanzausgleich. Auch der Anteil an der Einkommensteuer schrumpft. Eine Gemeinde spürt das also auf der Einnahmeseite ihres Etats.

Welche Vorwürfe erheben Städte und Gemeinden?

Die Verwaltungen bezweifeln, dass das neue Stichproben-Verfahren genauso präzise war wie die Vollerhebung 1987. Vor allem große Städte machen geltend, dass sie bei der Einwohnerzählung von Gemeinden mit mehr oder weniger als 10 000 Bewohnern statistisch geschrumpft seien – durch unterschiedliche Erhebungsmethoden. Die ermittelten Zahlen seien „weit jenseits dessen, was erklärlich und vorstellbar ist“, hatte Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) im Sommer 2013 gesagt.

Wie wehren sich die betroffenen Kommunen?

Stellvertretend für 37 Kommunen in Baden-Württemberg reichten unter anderem Mannheim und Heilbronn im Jahr 2014 Musterklagen bei den jeweiligen Verwaltungsgerichten ein. Bundesweit sind rund 350 Verfahren bekannt. „Wir haben uns den Verwaltungsklagen angeschlossen. Es ging nicht nur um drei Einwohner mehr oder weniger – sondern um einige Prozentpunkte, die wirtschaftlich bedeutsam sind“, erklärt Wolfgang Vockel, Bürgermeister von Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis). Inzwischen befasst sich auch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe mit dem Zensus von 2011. Geklagt hatten Berlin und Hamburg.

Unterscheidet sich die Lage in den Bundesländern?

Eindeutig: ja. Baden-Württemberg ist führend, was die Zahl der Klagen betrifft. Heidelberg gehört nicht zu den Klägern, die Abweichungen bei den Einwohnerzahlen waren gering. Ein Sprecher sagt dennoch: „Zweifel zur Methodik sind vorhanden.“ In Hessen zogen nur wenige Gemeinden vor Gericht, der Region am nahesten ist Pfungstadt bei Darmstadt. Die Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz hatten sich entschlossen, keinen juristischen Weg zu gehen. Lediglich Bingen scherte aus.

Wie weit ist die juristische Aufarbeitung?

Ende Oktober 2017 gab es zwar eine mündliche Anhörung in Karlsruhe. Doch: „Ein Termin für die Urteilsverkündung steht noch nicht fest“, sagt ein Sprecher des Bundesverfassungsgerichts. Bis zur Entscheidung ruhen die meisten Verfahren vor den Verwaltungsgerichten.

Welche finanziellen Folgen fürchten die Kommunen?

Die Stadt Mannheim geht davon aus, dass sie im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs jährlich zehn bis 15 Millionen Euro weniger bekommt. Genauere Zahlen ließen sich aufgrund „der vielfältigen – auch landesweiten – Wechselwirkungen nicht ermitteln“, so ein Sprecher. Berlin stehen jährlich nach eigenen Angaben 470 Millionen Euro weniger aus dem Länderfinanzausgleich zu.

Wie argumentieren die Zensus-Macher?

„Der Zensus 2011 ist mit einer Korrektur der Bevölkerungszahlen nach unten einhergegangen, das hat nichts mit Armrechnen zu tun. Das gleiche Phänomen kennen wir von den Volkszählungen 1970 und 1987“, sagt Soziologin Heike Wirth vom Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften in Mannheim (Gesis). Wirth gehörte zu der Kommission des Bundes, die den Zensus 2011 wissenschaftlich begleitete. Aus ihrer Sicht fielen die Ergebnisse nicht überraschend aus, weil vorherige Daten die Bevölkerungsentwicklung überschätzt hatten. Dass manche Kommunen ihre Einwohnerzahlen nach dem Zensus stark nach unten korrigieren mussten, führt Wirth auf mangelnde Sorgfalt beim An- und Abmeldeverhalten zurück – „und unter Umständen auch mit der Pflege der Melderegister“. Mit der Erhebung hänge das weniger zusammen.

Was, wenn die Verfassungsrichter den Zensus beanstanden?

Das ist offen. Wären Korrekturen möglich – oder wird der komplette Zensus infrage gestellt? Könnte es für Kommunen eine Art Geldrückerstattung für die vergangenen Jahre geben? In jedem Fall dürfte das Urteil die Politik noch einige Jahre beschäftigen. 2021 ist der nächste Zensus geplant.

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.04.2018