Kampf ums Überleben

Die Bilder der wütenden Proteste in Ecuador scheinen Präsident Lenín Moreno zum Einlenken zu bewegen. Zum Glück ist er kein Despot wie der sozialistische Diktator Nicolas Maduro in Venezuela oder der rechtsextreme Juan Orlando Hernandez in Honduras, die Aufstände einfach niederschießen ließen. Moreno zog hoffentlich gerade noch rechtzeitig die Reißleine und sagte dem einflussreichen Indigenen-Dachverband Conaei zu, sein umstrittenes Spardekret noch einmal zu überdenken. Damit bewahrt er sich zumindest einen Rest demokratischen Anstands.

Seine Legitimation ist dennoch stark angekratzt, denn die brutale Gewalt mit der die Sicherheitskräfte auf die Proteste reagierten, hat den Riss zwischen seiner Präsidentschaft und großen Teilen des Volkes noch einmal verstärkt. Seine Sparpolitik sah unter anderem vor, Subventionen auf Benzin und Diesel zu streichen und der Wirtschaft mit Steuererleichterungen entgegenzukommen. Nun muss Moreno eine Lektion lernen, die in den konservativ-rechten Lagern Lateinamerikas immer noch nicht angekommen ist: Die Zeit des Neoliberalismus ist vorbei.

Für Menschen, die von umgerechnet 350 Euro monatlich leben müssen, ist eine Preiserhöhung für das Busticket eine Katastrophe. Und mögen noch so viele Analysten die Sparmaßnahmen loben, dort wo der tägliche Überlebenskampf tobt, gibt es kein Verständnis für eine Politik, die auf Versprechungen basiert, dass es irgendwann schon mal besser wird.

Wer vom Wähler Opfer verlangt, der sollte darauf achten, dass auch die reichen Bevölkerungsschichten ihren Teil beitragen, der er muss erklären, warum diese Schritte notwendig sind. Nun versucht Moreno, das verloren gegangene Vertrauen zurückzugewinnen. Er bietet eine Sonderzahlung für die Arbeiter an, Steuern für die großen Unternehmen. Es wird sich zeigen, ob dies reichen wird.

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.10.2019