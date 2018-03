Kandel – eine Stadt, zwei Welten

Anzeige

„Ein bisschen Frieden“

Ähnlich sieht das Dieter Brettenmeier: „Die Tat wird missbraucht. Mir tut das vor allem für die Eltern leid, die hier ein paar Straßen weiter wohnen.“ Brettenmeier läuft auf keiner der Demonstrationen mit, er schaut sich das Geschehen lieber von seinem Haus aus an. So wie viele Kandeler. Sie stehen im ersten Stock an Fenstern oder haben sogar diese verrammelt. Aus Angst vor Gewalt hängen aus einigen Häusern weiße Fahnen, aus einem läuft in Dauerschleife Nicoles „Ein bisschen Frieden“.

Eine Kandeler Demonstrantin, die wegen Morddrohungen ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, möchte sich nicht verstecken: „Schweigen unterstützt die Aggressiven, deswegen bin ich heute auf der Straße, um ein Zeichen gegen die Rassisten von der anderen Demo zu setzen.“ Sie hat das Gefühl, für die schweigende Mehrheit im Dorf zu sprechen, auch wenn die Demo der linken Gruppierungen sehr viel kleiner ist jene der Asylkritiker.

Bei denen läuft Peter Schmidt mit. Er trägt einen Deutschlandschal, seine thailändische Frau ebenso: „Das ist die allererste Demo in meinem Leben“, sagt Schmidt, der extra aus Bühl bei Baden-Baden angereist ist. „Ich bin hier, weil sich die Flüchtlinge nicht an Recht und Gesetz halten, und die Regierung ebenso wenig. Und ich freue mich über die große Anzahl an Menschen, die das genauso sieht.“ Er sagt, er sei kein Rassist, sondern für geregelte Zuwanderung. Den mutmaßlichen Mörder, der das 15-jährige Mädchen umgebracht haben soll, bezeichnet er als „Illegalen, das war kein richtiger Flüchtling“.

Zwischen diesen beiden Extremen steht an diesem Tag allzu oft die Polizei. „Wir sind mit einer mittleren dreistelligen Anzahl an Beamten vor Ort und auf alles vorbereitet. Wir hoffen aber natürlich, dass es ruhig bleibt“, sagt Polizeisprecher Sebastian Burkhard vor der Veranstaltung. Hauptaufgabe seiner Einsatzkräfte ist es, beide Demonstrationen auseinanderzuhalten und einen friedlichen Ablauf zu garantieren. Tatsächlich bleibt es laut einer ersten Bilanz bis auf einige Würfe mit Plastikflaschen und einen tätlichen Angriff auf einen Polizisten ruhig.

So wie bei zwei weiteren Kundgebungen: Das Bündnis „Wir sind Kandel“ lässt am Nachmittag weiße Luftballons aufsteigen, die Demo eines Frauenbündnisses geht in „Kandel ist überall“ auf. Insgesamt demonstrierten an diesem Tag 4500 Personen in der Stadt. Erst am frühen Abend löst sich die letzte Versammlung auf und es wird langsam wieder ruhig. Bis zur nächsten Demo, die für April angemeldet worden sein soll.

